Érvényes útleveled és kis címletű valutád legyen! - úton-útfélen elhangzik ez a tanács, amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát. Bár Magyarországon egyelőre nincs háború, és készülni sem kell erre, a lakosság egy része már biztos, ami biztos alapon úgy döntött, inkább összeszedi a meneküléshez okvetlenül szükséges dolgokat, köztük az érvényes útlevelet.

Bár utazni még a koronavírus-járvány miatt csak korlátozásokkal és mindenféle beutazási papírokkal lehet, az okmányirodákban sorban állnak az emberek útlevélért. Egyik olvasónk arról számolt be, hogy az egyébként kis forgalmú törökbálinti egységben hétfőn hosszasan kellett várakozni, ugyanis megnőtt az útlevelet igénylők száma.

Három-négy órás várakozás már nyitáskor

Kedden reggel a 8 órás nyitás előtt Budapesten is sorban álltak az emberek az okmányirodáknál. A Visegrádi utcai Központi Okmányiroda előtt körülbelül 40 ember várakozott, többen gyerekekkel. Egy-két ember a lejárt okmányait szerette volna meghosszabbíttatni, erre június 30-ig van még idejük, és olyan is volt, akinek elvesztek az iratai, azokat szerette volna pótolni, de a döntő többség útlevelet csináltatni ment.

Az útlevél öt évre 7500, tíz évre 14 ezer forintba kerül, de ha valaki sürgősséggel akarja elkészíttetni, annak felára van. Az okmány általában 8 napon belül készül el, aki 5 napon belül szeretné, annak 19 ezer, aki három napon belül kéri, annak 29 ezer, aki 24 órán belül hozzá akar jutni, annak 39 ezer forint pótdíjat kell fizetnie. Volt olyan, aki gondolkozás nélkül kijelentette, hogy a 24 órán belül elkészülő változatot kéri. A sorszámot osztó ügyintéző már a nyitásra érkezőket azzal fogadta, hogy legalább 3-4 órás várakozásra számítsanak, ha útlevelet szeretnének kérni.

A XII. kerületi kormányablaknál is többen álltak sorba, mintegy 14-15 ember. Közülük nagyjából 9-10 ember várt útlevélcserére. Egyikük a Napi.hu-nak azt mondta, hogy bár nem fél attól, hogy Magyarországon is háború lenne, de "jól jöhet még az útlevél". Feltűnően sokan várakoztak a krisztinavárosi kormányhivatalnál is az Attila úti ügyfélszolgálati irodában. A várakozó 20-22 ügyfél itt kifejezetten soknak számít. Közöttük 4-5 fiatal család kisgyerekekkel, a megkérdezett várakozók "fényképes okmányért" álltak sorban, aki pontosított közülük, az útlevelet említette.

A valutát is halmozzák már a magyarok

A valutaváltóknál is megélénkült a forgalom múlt csütörtök óta. Vannak persze, akik a történelmi mélyponton járó forint láttán a náluk lévő valutát váltották vissza, de a pénzváltók beszámolói szerint sokan vásárolni mentek. Keresték az emberek az eurót és a dollárt is, de a svájci frank és az angol font is kelendő volt.

Pánikhangulat még nem volt a pénzváltóknál, de feszültséget már tapasztaltak a valutakereskedők. Egyelőre készlethiány sincs a váltóknál, ha valaki nyugati valutát szeretne, kap a forintjáért. Nagy vagyonokat még nem váltott át a lakosság külföldi fizetőeszközre, inkább csak az látszik, hogy óvatosságból a készpénztartalékuk egy részét euróra vagy dollárra váltják az emberek.

