Több mint 80 ezer munkavállalót érinthet negatívan az orosz-ukrán háború és több mint 1200-1300 milliárd forint import és export kerülhet veszélybe az instabil állapot következtében.

Mintegy 4000 ukrán és több, mint 700 orosz tulajdoni érdekeltségű cég működik ma Magyarországon, akik összesen 200 milliárd forintot meghaladó árbevételt realizáltak az utolsó elérhető pénzügyi adatok alapján - derül ki az Opten lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

Noha az Oroszországba és Ukrajnába irányuló export a magyar exportvolumennek összesen „csupán” a 3,6 százalékát teszi ki és az import is alig közelíti meg a 4 százalékot a két ország tekintetében együttesen, érdemes megnézni, hogy ez konkrétan milyen nagyságrendet is jelent.

Még 2020-as bázison is Magyarországnak több, mint 1300 milliárd export és 1200 milliárd forintot meghaladó import volumene realizálódott a jelenleg egymással harcban álló országokkal.

Az Oroszországba vagy Ukrajnába exportáló cégek több, mint 30 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak, míg az onnan importálók, közel 50 ezer főt. És bár a leginkább érintett ágazat a feldolgozóipar, a kereskedelemnek is jelentős szerep jut ezen cégek között. Pusztán társasági adóként is több, mint 20 milliárd forintot fizetnek be a magyar államkasszába olyan hazai cégek, amelyek valamilyen formában Oroszországgal vagy Ukrajnával kapcsolatban állnak.

A körvonalazódó nemzetközi szankciók ebben a cégkörben okozhatják hazánkban a legnagyobb károkat. 2014 júliusában és szeptemberében már több ágazat kapcsán vezettek be szankciókat az Oroszországgal való kereskedelem vonatkozásában.

Abban az időszakban Magyarországon az import közel felére, míg az export mintegy 40 százalékkal esett vissza orosz viszonylatban - írja az Opten.

