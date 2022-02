Az orosz állami vasúttársaság (RZSD) kétmilliárd dollár (629 milliárd forint) erejéig részt vállalna a magyarországi V0-s vasút beruházásában - idézi a Világgazdaság a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentést abban a cikkében, amely beruházás részleteit firtatja. A lap sajtómunkásai érdeklődtek az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, hogy milyen szerep juthat az RZSD-re a beruházásban, de nem kaptak választ.

A kétmilliárd dollár akár hitel is lehet, és jelentős részét fedezhetné a Záhonytól Sopronig haladó, többnyire kétvágányú, villamosított, elsősorban a teherszállításnak szánt pálya kiépítése. A projektnek egyelőre nincs megvalósíthatósági tanulmánya (több száz milliárdos költségbecslések vannak), mert a tanulmány elkészítésére tavaly áprilisban kiírt pályázatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. május végén visszavonta.

Kapcsolódó Putyin egy 625 milliárd forintos keretet ígért Orbán Viktornak

Így folytatódhat a majdani nyomvonalat érintő lobbizás: mely városoknak jelentene könnyebbséget, ha a V0-nak köszönhetően csökkenne a rajtuk keresztül haladó tranzit, és mely térségek kerülhetnének be az ország szállítási vérkeringésébe a projekt nyomán. A szerelvények tervezési sebessége 120–160 kilométer per órás lenne, a pályán folyhatna személyszállítás is.

A Jövő Új Városáért Egyesület (JÚVE) szerint a V0-s adott szakaszát Szolnok, Kecskemét, Dunaújváros, Székesfehérvár és Győr között érdemes megépíteni – írja a Duol hírportál. Ekkor ugyanis kettő helyett elég lenne egy Duna-hidat építeni, a nemzeti parkot is csak egyszer kellene megbolygatni, az infrastruktúra pedig az M8-as autópálya építése miatt egyébként is rendelkezésre fog állni.