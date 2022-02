Vlagyimir Putyin orosz elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadva, kijelentette, biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz-magyar gázszállítási szerződés. Hozzátette, az is fontos, hogy Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.

Orbán Viktor szintén nagyon fontosnak nevezte a megállapodást, és jelezte, hogy szeretne az abban szereplő mennyiség mértékének megemeléséről is tárgyalni. A magyar miniszterelnök köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítását illetően is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be. Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor közölte, látogatása "békemisszió" is, az Európai Unió részéről " készen állunk egy ésszerű megállapodásra", az EU egyetlen vezetője sem akar háborút.

A Népszava kedden arról írt, hogy a magyar-orosz gázszerződés tükrében fenntarthatatlannak látszik a rezsicsökkentés. Az egyezség hatályba léptekor rögtön negyedével ugrott Magyarországnak szánt orosz gáz ára. Szintén kedden a magyar energiahivatal pedig közölte, hogy decemberben rekordmértékben fogyott a gáz belföldön, a nemzetközi piaci folyamatokból pedig Norvégia jött ki jól.