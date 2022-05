Rengeteg Ukrajnából érkező menekült a civilek felajánlásainak köszönhetően jutott szálláshoz Magyarországon, sokan fogadtak be egész családokat hosszabb-rövidebb időre saját otthonukba - írja a Telex annak kapcsán, hogy a civilek kifogynak a segítségnyújtásra rendelkezésükre álló forrásokból. Nincsenek pontos statisztikák arra nézve, hogy a háború kitörése óta hány embert szállásoltak el magánemberek, de valószínűleg többezres nagyságrendről van szó.

Csak a Migration Aid 20 ezer menekültnek, több mint 6600 családnak közvetített ki szállást. Egyre súlyosabb anyagi teher azonban a civileknek a menekültek elszállásolása, hiszen már több mint két hónapja tart a háború, és nem látni a végét. Eközben az igény nem szűnt meg, sőt: míg korábban a menekültek túlnyomó része csak 1-2 napig maradt Magyarországon és Budapesten, addig most már egyre többen keresnek hosszú távra szállást. Jelenleg is több száz fős a várólistájuk, mondta Horváth Viktória, a Migration Aid szóvivője. Sokan szeretnének Magyarországon maradni és dolgozni, szintén sokan várnak arra, hogy megkapják a menedékes kérelmüket.

Vannak országok, amelyekben az állam pénzzel támogatja azokat, akik ukrajnai menekülteket fogadnak be. Nagy-Britanniában március közepe óta havi 350 fontot, azaz körülbelül 150 ezer forintot kapnak, akik minimum hat hónapig ukrajnai menekülteket szállásolnak el. Lengyelországban naponta 40 złoty, nagyjából 3000 forint jár a szállásadóknak, ráadásul visszamenőleg is kifizetik ezt az összeget. A szlovák állam éjszakánként hét euróval (2500 forint) támogatja a menekültek elszállásolását, a szobák számától függően ez akár havonta 500-1250 eurót is jelenthet.