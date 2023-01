A Napi.hu saját forrásai alapján a héten folyamatosan nyomon követte, eddig milyen eredményre vezettek az állami cégeknél jelenleg is zajló év eleji bértárgyalások. Vagyis minként alakul többek között a MÁV-nál, a Volánnál, a Magyar Postánál és az állami közműveknél dolgozók fizetése.

Az infláció miatt már régóta napirenden szerepel az állami vállalatoknál érvényben lévő bérmegállapodás felülvizsgálata. Éppen ezért információink szerint a 2021-ben megkötött bérmegállapodás alapján az idei évre eredetileg tervezett 5 százalékos béremelés helyett átlagosan 15-16 százalékkal nőhet az érintett munkavállalók bére.

A tárgyalások az állami vállalatok országos érdekegyeztető fórumának keretében, a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán (KVKF) kezdődtek a héten. A szakszervezeti konföderációk és az állami cégek vezetői mellett a kormány képviseletében Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium miniszterhelyettese tárgyal a 2021-ben aláírt, három évre szóló bérmegállapodás korrekciójáról.

Kedden meg is született az arra vonatkozó döntés, hogy infláció feletti béremelés jön az állami vállalatoknál. A kormány, a szakszervezetek és az állami cégek vezetői egyetértettek abban, hogy nem életszerű a jelenlegi gazdasági környezetben a 2021-es, három évre szóló alku, ám ezt a hosszú távú egyezség aláírásakor még nem lehetett látni.

Az új megállapodás értelmében fix összegű béremelésben részesülnének a dolgozók, vagyis vállalatonként akár eltérő, 40-60 ezer forintos havi bruttó fizetésemelést kapna minden munkavállaló.

A minden dolgozóra érvényes konkrét emelés úgy lenne megállapítva, hogy a bérrendezést követően az átlagkereset alatt a munkavállalók keresete inflációt meghaladó mértékben emelkedjen, így akár 18-20 százalékkal is nőhet a legalacsonyabb keresetűek bére. Az átlagkereset környékén keresők pedig inflációkövető béremelésben részesülnének.

Konkrét számokról nem született döntés az országos érdekegyeztető fórumon, a szakszervezeteknek az állami cégeknél folytatott, helyi tárgyalásokon kell megállapodniuk. Az biztos, hogy a szakszervezetek és az állami vállalatok vezetői még januárban szeretnének pontot tenni a bértárgyalások végére, hogy már február elején az emelt, inflációkövető béreket kapják a dolgozók.

Csalódást okozott béremelési javaslatával a MÁV

Csütörtökön a Napi.hu a MÁV vállalatcsoportnál zajló bárharcról derített ki konkrét részleteket, ahol egyelőre nem fogadják el a cégvezetés béremelési ajánlatát a szakszervezetek. Az egyeztetések a jövő héten folytatódnak. A MÁV mint a legnagyobb állami közszolgáltató vállalat olyan javaslattal állt elő a csütörtökön, amely nem éri el a 2023-ra várt 15 százalékos infláció mértékét.

Buzásné Putz Erzsébet, a vasútnál is jelen lévő Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének (MTSZSZ) elnöke a Napi.hu megkeresésére elmondta, hogy a munkavállalói oldal álláspontja világos: legalább akkora alapbéremelést kell adni minden vasutasnak, hogy a fizetésük reálértéke ne csökkenjen. Ehhez átlagosan legalább 15 százalékos bérrendezés kell.

Az ország működése forog kockán a bértárgyalásokon

Annak, hogy korrekt megállapodás szülessen a szereplők között, az állami vállalatok munkatársai pedig versenyképes fizetésért dolgozhassanak, nem kicsi a tétje. Hiszen ha a MÁV, a Volán, a Magyar Posta és az állami közművek munkatársainak bére elszakad az önkormányzati cégeknél, valamint a versenyszférában dolgozók fizetésétől, félő, hogy súlyos munkaerő-elvándorlás indul el.

Mindez végső soron veszélybe sodorná a közúti és vasúti közlekedés, a posta vagy a közműszolgáltatások megfelelő működését. Miközben ezek fenntartása az állam kiemelt feladata.

Az állami cégek munkavállalóinak korfája már most a szektor egyik legégetőbb problémája. A következő tíz évben rengetegen mennek nyugdíjba. Tehát ha nem válnak vonzóbbá ezek a területek, a szolgáltatások fenntartása ellehetetlenül, vagyis képtelenség lesz működtetni a vasúti vagy buszos közlekedést, ahogy meghiúsulnak a villamosenergia- vagy a víziközmű ágazat fejlesztései is

– jelentette ki Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a Napi.hu-nak.

Élesedik az ügyeleti rendszer átszabása

A hét szintén kiemelt témája volt, hogy miként alakul át az államilag finanszírozott egészségügyön belül az ügyeleti rendszer. A Napi.hu értesülései szerint február 1-től Hajdú-Bihar megyében élesítik azt az ügyeleti rendszert, amelyet több mint egy éven át teszteltek, márciustól pedig Győr-Moson-Sopron megyében vezetik be az új ügyeletei ellátást.

2023 év végére éri el az átalakítás Pest megyét, Budapesten pedig 2024 elején vezetik be az új ügyeleti rendszer.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerint a Hajdú-Bihar megyében másfél évig tesztelt új ügyeleti rendszer nagy tanulsága, hogy a háziorvosi jelenlét és kompetencia nem szükséges egész éjszakára. A háziorvosi közreműködésre leginkább délután négytől este tízig olyan esteknél van szükség, amelyek mentőt ugyan nem igényelnek, viszont az sem szerencsés, ha megvárják velük a másnapi rendelést.

Este tíztől reggel nyolcig az esetek 95 százaléka mentési feladat, akkor tényleg az megy orvoshoz, akinek súlyos problémája van – állítja Takács Péter, aki arról is beszélt, hogy éppen ezért nem fogják éjszakai ügyeletre kötelezni a háziorvosokat. Nekik az új rendszerben legfeljebb havi két alkalommal kell ügyeletet vállalniuk, ám akkor is csak délután négy és este tíz óra között.

Támogatásként ekkor is végig ott lesz a háziorvosok mögött a mentőszolgálat teljes apparátusa. A 112-es hívószámot továbbra is akkor kell hívni, ha vészhelyzet van, emellett azonban minden megyében lesz egy négyjegyű központi ügyeleti telefonszám is, amit a megyei mentésirányítás fog felvenni, és ők irányítják állapotának megfelelő helyre a beteget, adott esetben kiküldik a mentőt.

Február 1-től Hajdú-Bihar vármegyében egységes, két elemből álló, háziorvosi ügyeleti rendelés és sürgősségi ügyelet keretében biztosítják a rászorulóknak a betegellátást. A sürgősségi ügyelet, vagy a mentőellátás telefonszáma február 1-től a megyében a 1830-as szám lesz, ezen a számon hétköznap 22 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 14 óra és másnap reggel 8 óra között lehet segítséget kérni.

A beteg a központi telefonszám hívásával szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, a megye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra szoruló.

Kiderült, hogy mit fizetünk még a boltban az infláción is túl

A Napi.hu természetesen a héten sem mehetett el szó nélkül a továbbra is sokkoló élelmiszerárak mellett. Egy jó erős pofonnal ér fel, amikor a Napi.hu szerkesztőségéhez eljutott a Munkástanácsok Országos Szövetségének friss elemzése, amelyből kiderült, hogy a ma mindenkit érzékenyen érintő áremelkedés azért volt ilyen kiugró Magyarországon, mert a költségek emelkedésén felül a brutális profitot is a lakosság fizette meg.

Tehát nem csupán az infláció döntött rekordokat Magyarországon, hanem a vállalkozások bruttó működési eredménye, vagyis a profit is korábban nem tapasztalt mértékben emelkedett.

Átlagosan az 50 százalékot is meghaladó mértékben nőtt a versenyszféra több területén is az éves profit 2022 harmadik negyedévében, vagyis azért lehetett Magyarország az árak emelkedésének európai rekordere, mert nálunk a fogyasztók fizették ki a gazdasági szereplők példátlan extranyereségét is – derül ki a Napi.hu birtokába jutott részletes elemzésből.

A vállalkozások első körben az előállítási, a szállítási és a működési költségeik jelentős emelkedéséből adódó pluszkiadást teljes egészében áthárították a fogyasztókra. Majd itt sem álltak meg a piaci szereplők: a pluszköltségek áthárítása után még tovább emelték az árakat, ráadásul olyan mértékben, aminek köszönhetően minden eddiginél nagyobb profitra tudtak szert tenni.