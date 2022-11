Elfogyott – szembesültünk az összes benzines töltőpisztolyra ragasztott felirattal a hét elején egy kis magánkúton, Budapestről Csongrádra tartva az Alföld közepén. A töltőállomáson kizárólag Diesel volt kapható az esti órákban, amit azonban valamiért nem tartottunk túl jó ötletnek beleerőszakolni a benzines kocsiba. Végül el tudtunk gurulni Csongrádra, ahol egy nagyobb kúton már volt a benzin. De nemcsak a kis benzinkútakon van probléma. Az M1-M7-es közös szakaszán, a Budapestről kivezető oldalon, hétfőn délelőtt csak piaci áron lehetett üzemanyagot vásárolni, hatósági áras benzin nem volt egy nagyobb benzinkútnál.

A napi.hu-nak nyilatkozó ágazati szakértők szerint tapasztalatunk sajnos nem egyedi, sőt, egyre több helyen találkozhatunk a problémával, ami rendszerszintűvé kezd válni. „A világ, amelyben azt szoktuk meg, hogy bármelyik kútra megyünk tankolni, kapunk üzemanyagot, megszűnt. Tehát alapvetően nem az a kérdés, hogy várható-e drasztikus üzemanyaghiány a hazai kutakon, hiszen jelenleg is komoly az ellátási hiány” – mondta el lapunknak Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke, aki azt is bátran ki meri jelenteni, hogy a biztonságos üzemanyag-ellátás összeomlott Magyarországon. A szakember úgy tudja, hogy jelenleg 150 magyar kisebb településen korlátozott az üzemanyag-ellátást, míg a hazai nagyvárosokban is egyre szűkül a kínálat.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is úgy fogalmazott, hogy itthon meglehetősen kritikus az üzemanyag-ellátás. A szakértő hozzátette: a pillanatnyilag is érvényes szabályozási környezetben, – vagyis a már több mint egyéves benzinársapka mellett –, már nem lehet hosszú távon biztosítani az eddig megszokott hétköznapi üzemanyag-ellátást.

A szakértők úgy vélik, településtípus és elhelyezkedés alapján jelentős különbségek lehetnek a benzinhez való hozzáférésben az országban. A nagyobb városokban kedvezőbb a helyzet, ahol a kúthálózatok eleve több, egymástól belátható távolságra lévő töltőállomást is üzemeltetnek. Így ha valahol nem elérhető a szükséges üzemanyagtípus, pár kilométeren belül várhatóan lesz alternatíva.

Lépett a Shell és a Mol

A múlt hét végén jelentette be a Schell, hogy szigorú korlátozásokat vezet be kútjain, hivatkozva az elmúlt napok csökkentett beszállítói kapacitására. Ennek értelmében egyszerre már csak legfeljebb 20 ezer forintért lehet benzint vásárolni a Shell-kutakon, ahol a gázolajból 50 ezer forint a limit. Az intézkedés alól csupán néhány kiemelt töltőállomás mentesül, például az autópálya mellettiek.

A Mol arról tájékoztatta a napokban a kisebb, úgynevezett magánkutakat, amelyek nem egyszer családi vállalkozások, hogy az ország működése, valamint energiabiztonsága érdekében november 28-tól, hétfőtől nem tudnak sem dízel üzemanyagot, sem benzint biztosítani számukra. Az intézkedés Egri Gábor elmondása alapján 400-500 benzinkutat érinthet az országban.

Az üzemanyag-kiszolgálás korlátozása átmeneti lépés, amely pusztán azokat a kutakat és kiskereskedőket érinti, amelyeknek a Mol nem tartozik kiszolgálási kötelezettséggel. Minderre azért volt szükség, hogy az országban mindenütt fennmaradjon az ellátás. Különösen azok után, hogy a 480 forintos ársapka miatt továbbra is jelentős a hazai üzemanyag-kereslet – közölte a Mol pénteken.

Miért fogyott el mára a benzin?

Hogy mitől vált mára ennyire kritikussá a helyzet az üzemanyag-ellátásban? Grád Ottó szerint a történet azzal kezdődött, hogy év elején jelentős volt a fogyasztástöbblet, jórészt a határon átjáró vásárlók, és az átutazók többletkereslete miatt, sokan kihasználták, hogy Magyarországon jóval olcsóbban lehetett tankolni, mint a környező országokban. Ez a többletfogyasztás pedig a mai napig hiányzik a hazai készletekből.

Ezt követte a schwechati és a dunai olajfinomítók nyári leállása, karbantartása. Mindez összességében ahhoz vezetett, hogy máig tolunk magunk előtt egy komoly készlethiányt, amelynek felszámolása meglehetősen összetett folyamat. Ennek egy részét a régió országai a stratégiai készletek felszabadításával enyhítették, ám most ezeket vissza kell pótolni – magyarázza Grád Ottó.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára azt is kiemelte, hogy a stratégiai készletek visszatöltésének is szabott a határideje, ami azonban nem megy a piac ellátásával egyszerre. „A helyzet viszont csak kritikusabb lesz, mert mint tudjuk, a szankciókkal a régióban az orosz csővezetékes kőolaj-felhasználás korlátozások alá fog esni” – figyelmeztet Grád Ottó.

A szakember ezek után nem is lát más megoldást: a biztonságos ellátást egyedül a fogyasztás csökkentésével lehet elérni, amelynek feltétele, hogy a kormány vizsgálja felül a hatósági áras benzin rendszerét. Egyfelől újragondolva a kedvezményezettek körét, másfelől az egyénenként, járművenként vásárolható benzin, valamint gázolaj mennyiségét.

Egyszerű gazdasági képlet

„Egyszerű közgazdasági képlet, hogy egy tőzsdén jegyzett termék árát nem lehet befixálni. Vagyis ha ezt meg is teszem, az óhatatlanul hiányt fog okozni. Hiszen nem lesz eladó, aki piaci ár alatti termékkel akar foglalkozni. Nem véletlen, hogy a termelők, akik eddig üzemanyagot szállítottak Magyarországra, azóta kerestek rajtunk kívül más felvevőpiacokat maguknak” – érvel Egri Gábor.

A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke ezek után nem tartja valószínűnek, hogy a hazai piac valaha visszatalál az ársapkás időszak előtti állapothoz. „Egy évig fürödtünk a 480-as árstopos üzemanyagban, amelynek nemhogy a kamatait, hanem a kamatos kamatait fogjuk megfizetni a következő években. Egy év mosolygás után most sok évnyi sírás következik” – véli Egri Gábor.

Már egy éve viseli a sapkát a benzinár

A kormány több mint egy éve, 2021. november 15-től rögzítette először, eleinte három hónapra a literenkénti benzinárakat, az akkori állás szerint február 15-ig. Ugyanakkor már az első benzinárstopról szóló rendelet szövegéből kiolvasható volt, hogy 2022-re is számításba vették a döntéshozók a veszélyhelyzet meghosszabbítását, s ezzel együtt a benzinárplafont is.

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelő beszédében további három hónapnyi hatósági áras üzenanyagot ígért: "a magyar emberek védelmében, a kormány rezsicsökkentési politikájának részeként". Majd ezt, a világpiaci folyamatokat figyelembe véve folytatták. Először május 15-éig hoszabbították meg az árstopot, majd júliusban érkezett az újabb bejelentés, akkor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány felszabadítja a stratégiai üzemanyagtartalék-készletek egy részét.

Hatósági ár december 31-ig

Minderre azok után került sor, hogy leállt a MOL azóta újra üzemelő százhalombattai, vagy más néven dunai finomítója. Akkor a kormány, miközben folyamatosan töltötte föl az ország gáztározóit, a lakosság, a taxisok és a mezőgazdasági gépek kivételével mindenki mást kizárt a 480 forintos kedvezményes tankolásból, így többek között a céges autókat is.

Szeptemberben, egy újabb kormányinfón derült ki, hogy a kormány decemberig 31-ig fenntratja a hatósági árat. Ekkor maga Gulyás Gergely is elismerte, hogy lehetnek fennakadások a hazai kutakon, ám bíznak benne, hogy fent tudják tartani a 480 forintos limitet. Azt már Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelentette ki, hogy az ársapkákat lehetetlen a végtelenségig fenntartani.

Az ATV-nek a Miniszterelnökség a hétvégén azt válaszolta, hogy január elsejétől csak adott feltételekkel tudják fenntartani a benzinárstopot. Többek között amennyiben az Oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, amivel párhuzamosan a százhalombattai finomító is folyamatosan működik. A kormány addig is mindent megtesz a biztonságos üzemanyag-ellátás érdekében.