Csábító az ösztöndíjemelés a felsőoktatásban, de nem jár mindenkinek

Az Erasmus+ programra pályázó hallgatók havi ösztöndíja akár 900 euró is lehet, és még utazási támogatást is kaphatnak. A cél az lenne, hogy évente legalább tízezer diák tanuljon külföldi egyetemeken is.