„Az éjjel soha nem érhet véget” – szól a sláger, az OTP Öngondoskodási Index kutatás eredményei alapján viszont a magyar lakosság jelentős része számára a munka nem fog véget érni soha, hiszen sokan tervezik így kiegészíteni időskori bevételeiket. A kutatás szerint az elmúlt négy évben 14 százalékkal csökkent azon bankkapcsolattal rendelkező válaszadók aránya, akik kizárólag az állami nyugdíjra támaszkodnának időskorukban. Ugyanebben az időszakban a bizonytalanok aránya 63 százalékkal emelkedett.

Így ma a válaszadók 37 százaléka kizárólag az állami nyugdíjból, 20 százaléka munkából, 11 százaléka korábbi befektetéseiből élne meg időskorában. A válaszadók 28 százaléka pedig bizonytalan.

„Évről évre azt tapasztaljuk, hogy a lakosság egyre nagyobb része gondolja úgy, hogy az anyagilag kiegyensúlyozott időskor megteremtéséhez érdemes kiegészíteni az állami nyugdíjat más forrásból is, de még mindig sokan nem tudják, hogy mi is a megfelelő döntés” – mondta el Horpácsi Krisztina az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. – „Számukra egy nyugdíjpénztári befektetés ideális első lépés lehet, hiszen kis összegben, fokozatosan is megkezdhetik a felkészülést az anyagi gondoktól mentes időskorra. Az idei első negyedév adatai bizakodásra adnak okot, hiszen az új belépők száma 32 százalékkal haladta meg a tavalyi év azonos időszakának eredményeit” – tette hozzá.

Az OTP Nyugdíjpénztárhoz, 2021 első negyedévében összesen több mint 4600-an csatlakoztak, így a hazai piac legnagyobb nyugdíjpénztáránál már több mint 242 000 pénztártag gyarapítja nyugdíjcélú megtakarításait. Ugyanakkor még mindig van tér a bővülésre, hiszen az Öngondoskodási Index kutatás eredményei alapján a magyarok 80 százaléka továbbra sem rendelkezik kifejezetten a nyugdíjas évekre félretett befektetéssel, 63 százalékuk pedig nem is tervezi, hogy elkezdjen gondoskodni a későbbi évekre.