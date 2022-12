Jelen állás szerint az év végével, december 31-én megszűnik az egyik népszerű családtámogatási forma, az otthonfelújítási támogatás.

Ugyanakkor a kormány két különleges esetben kitolta az otthonfelújítási támogatás igénylésének határidejét három hónappal. Az otthonfelújítási támogatás 2023. március 31-ig igényelhető a gyermek halála esetén, illetve a napkollektorok telepítésénél – szerepel a legújabb Magyar Közlönyben.

Amennyiben a magzat elhalt az anyaméhben, a gyermek halva született vagy meghalt, a támogatást megadják, ha legkorábban a vállalkozási szerződés megkötésének vagy az első számla kibocsátásának napján a gyermek életben volt, vagy a 12. hetét betöltött várandósság fennállt.

A másik változtatás arról szól, hogy ha az otthonfelújítási támogatást napkollektor, napelemes rendszer telepítésére és cseréjére igénylik a családok, akkor a támogatás 2023. március 31-ig igényelhető. Ám csak akkor, ha a napelem telepítésről szóló számlákat 2022. december 31-ig kiállították.

Legfeljebb 3 millió forintot lehetett visszaigényelni

Az otthonfelújítási támogatás elsődleges célja az volt, hogy javítsa a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeit és összességében a hazai lakásállomány minőségét, állapotát. A program részeként 2021. január 1-jétől a családok lakásfelújítási költségeik felét, legfeljebb 3 millió forintig visszaigényelhették.

Az otthonfelújítási támogatás azoknak a gyermeket váró vagy nevelő családoknak szólt, akik már saját otthonnal rendelkeznek és abban is szeretnének tovább élni, és ezt a meglévő otthonukat szerették volna korszerűsíteni, szépíteni.

A támogatási program szabályai szerint gyermeknek számít a magzat is, a várandósság betöltött 12. hetétől, a felső korhatárt pedig 25 évnél húzták meg, amennyiben a felnőtt gyermek még együtt él a szüleivel. Egy család csak egyszer vehette igénybe az otthonfelújítási támogatást.

A babaváró marad, szja-mentesek lesznek a 30 alatti anyák

A harminc év alatti, gyermeket vállaló nők számára kiterjeszti a kormány az szja-mentességet, és a babaváró hitel is marad – jelentette ki Orbán Viktor keddi év végi nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy érvényben marad a babaváró hitel is. Ugyanakkor jogszabály erről egyelőre nem született.

Orbán Viktor szerint a családtámogatási rendszeren belül a babaváró hitel az egyik legfontosabb, legnépszerűbb családtámogatási forma. Arról nem is beszélve, hogy a kormányfő meggyőződése: csak az a családtámogatási rendszer életképes, amely hosszú távon és kiszámíthatóan működik.