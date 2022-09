Abba továbbra sem szólunk bele, hogy ki hány fokban üljön otthon. A következő fűtési szezont viszont már célszerű lenne úgy elkezdeni, hogy mindenki eldönthesse azt, hogy milyen a hőmérséklet a lakásában, és mennyit akar érte fizetni.

Ha kell, a kormány foglalkozik a vasárnapi boltzárral

Nagyjából egy évig tartott a legutolsó boltzár, amely csak a 400 négyzetméter fölötti üzletekre vonatkozott. Sokféle következménnyel járt, akadtak köztük kedvezőek is. Egyféle hatást biztosan nem lehetett kimutatni: nem csökkent a vásárolt árumennyiség, mert amire szükségünk volt, megvettük a hét másik hat napján. Óhatatlanul hatékony lenne az energiafelhasználás csökkentése szempontjából, ha a nagy bevásárlóközpontokat egy egész napon át nem fűtenénk.

A személyes véleményem az, hogy a vasárnapi boltzár egy kezelhető dolog, technikailag korábban sem volt hátránya. Ha van indoka, hogy még több energiát spóroljunk, és ezzel jelentős mennyiséget tudunk megtakarítani, akkor érdemes lehet megfontolni, de ilyenről eddig nincs döntés.

A vasárnapi boltzár újbóli bevezetését a kormány még nem tárgyalta, ha kell, majd nyilván ezzel is fog foglalkozni - mondta mondta Palkovics László ipari és technológiai miniszter az atv.hu-nak.

A kormány azon dolgozik, hogyan tud kompenzációt nyújtani valamilyen formában az önkormányzatoknak és a munkahelyeknek az elszálló energiaárak miatt. Mivel a rezsialapból a teljes egyetemes szolgáltatási rendszert finanszírozzák, erre más források kellenek.

Lesz elég gáz és pont



A szerződéseink, a tárolókapacitásaink, az infrastruktúránk garantálja, hogy azt a gázmennyiséget, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország működjön - ez évente 11,5 milliárd köbméter jelent - jelen pillanatban be tudjuk hozni. A megállapodásaink az oroszokkal a Déli Áramlatra vonatkoznak, ott a 4,5 milliárd köbmétert be tudjuk hozni, plusz be tudjuk hozni a 700 millió köbmétert, fizikailag befér, ha a csövön “megjelenik”.

Folyamatosan érkezik a plusz mennyiség is, a kormány arra adott felhatalmazást, hogy 730 köbmétert gázt vegyünk valahonnét, ez lehet orosz gáz is, meg lehet piaci gáz is. Ha ez a 730 millió köbméter gáz meg fog jelenni pluszban, azt is be tudjuk tárolni - sorolta Palkovics.

További érdemi kijelentései: