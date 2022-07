„Nyáron régóta csak a madarakat szoktuk hallgatni” – mondta a Telexnek a legnagyobb győri tüzép vezetője, Krafcsik Gábor, aki csak egyszer látott ilyet harminc év alatt. Az még az ezredforduló előtt volt, amikor a tartós és kemény mínuszok miatt veszélybe került a szénellátás. „Akkor álltak sorba hirtelen ennyien a telepen” – idézi fel a portálnak.

Szerdáról csütörtökre 350 százalékkal ugrott meg a forgalma. A roham pénteken is folytatódott.

A Telex helyi tudósítói szerint a többség 10-15 mázsa szenet visz, amely jellemzően nem elég a fűtési szezonra. De volt olyan is, aki 60 mázsát vásárolt. Az ár most nem igazán számít.

Szegeden nincs tűzifa

Szegeden sem könnyű most tűzifát vásárolni. A lapnak két kereskedő is azt mondta, hogy az utóbbi két napban nagyon sok vevőjük volt, már mindent eladtak emelt áron is. Az új beszerzés után az egyik kereskedő szerint a tűzifa-árak kalodánként – azaz 1 erdei köbméterenként – 20 ezer forinttal is nőhetnek. Egy harmadik kereskedő azt mondta, érdemes mielőbb beszerezni a télire való fát, mert szerinte hiány várható.

Az a félő, hogy a környező országokban is hiány lesz fából és szénből és akkor nem jut majd utánpótlás itthonra. Európában hozzánk legközelebb csak a cseh bányák adhatnak szenet, méghozzá barnaszenet, aminek fűtőértéke viszont alacsonyabb a lengyeleknél termelt feketeszénénél. Csehország után a következő legközelebbi „szénforrás” most a hamburgi kikötő, ahová érkeznek az amerikai és kolumbiai szállítmányok.