A Budapesti Nagybani Piacon ugyan egyre olcsóbb a paradicsom, de az ár továbbra is lényegesen magasabb, mint volt tavaly ugyanilyenkor. A koktélparadicsom termelői ára ráadásul emelkedett is a közelmúltban, a többi paradicsomfajta költségei viszont némi visszaesést mutatnak az előző hetekhez viszonyítva.

Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a paradicsom különböző fajtái 6-32 százalékos drágulást mutatnak 2020 azonos időszakához képes. Jelenleg a koktélparadicsom bruttó termelői ára a Nagybanin közel háromszorosa a gömb- és a fürtös paradicsomok árának. Amíg a szezon előrehaladtával az utóbbiak termelői ára némileg csökkent, addig a koktélparadicsom díjszabása kissé emelkedett.

A koktélparadicsom július végi 800-1100 Ft/kg-os ára 6-22 százalékkal haladta meg a 2020 azonos heteiben jellemző díjszabást. Augusztus közepére viszont a költsége a 1200 Ft/kg-ot is elérte. Ennél is nagyobb emelkedés jelentkezett a primőrparadicsom esetében, ami 27-32 százalékkal drágult az egy évvel korábbihoz képest (maximum 300-350 Ft/kg), illetve a fürtös paradicsom termelői ára is növekedett tavaly óta: 330-380 forint közé került augusztus közepére a Budapesti Nagybani Piacon, ami plusz 16-19 százalékos változást jelent egy év alatt. A primőr- valamint a fürtösparadicsom ára azonban hétről hétre csökken, ellenben a koktélparadicsoméval.

Az előző évhez hasonlóan idén is a szezon végére, legkésőbb szeptemberre várják a szakértők, hogy az árak elérik a mélypontjukat. A paradicsomszezon idehaza jellemzően júniustól októberig tart, azonban az üvegházi termesztés miatt ez az időszak jelentősen kitolódhat mindkét irányba.

Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezete elnöke korábban arról számolt be, hogy a közel ötszáz termelőt tömörítő szentesi szövetkezet mintegy 30 százalékkal nagyobb mennyiséget szállít a paradicsomból az idén, mint tavaly. Elmondta azt is, hogy a januári, februári fényszegény időszak befolyásolta a növények fejlődését, és kissé csúszott a termés, így az év elején kevesebb áru tudott bekerülni az üzletekbe.

A szakember a zöldségfogyasztási trendekről is beszélt: „A pandémia hozadékaként a 2020 márciusi felvásárlási láz alatt érezhetően megnőtt az igény a magyar és elsősorban a csomagolt termékekre. Utóbbi egyébként idén is jellemző, a csomagolt termékek az összes forgalmazott frisspiaci termékeink felét teszik ki.” Emellett népszerűek a különlegesebb zöldségek is: a paradicsomból van már például sárga vagy éppen csokoládészínű is. A különlegességeket itthon egyelőre egy szűkebb réteg keresi és drágábbak is mint a hagyományos verziók.

2021 január és május között a paradicsom export 3 152,4 tonna volt, ami 25 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszaka. Az import pedig 14 076 tonna volt, ami ugyancsak 22 százalékkal meghaladta az előző évet, de értékben is meghaladta mind az export, mind az import a tavalyi szintet.