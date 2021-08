A táblázás szeptember végéig tart, a kizárólagos parkolási terület az összes belső-terézvárosi parkolóhely 30 százalékát fedi le. Ha valaki mégis ott ragad autójával este hat után is, egyelőre nem büntetik, október 1-ig csak figyelmeztetést fog kapni. Az esti parkoláshoz állandó lakcím szükséges majd, büntetni a közterület-felügyelő jogosult októbertől - olvasható a portálon.

Egyelőre a kizárólagos lakossági parkolási zónát csak egy várakozni tilos tábla jelzi majd a Terézvárosban, amin kiegészítő információként feltüntetik, hogy este 6-tól reggel 7-ig szól az érvényessége, kivéve természetesen az engedéllyel rendelkezőknek – akik alatt itt a helyi lakosok értendők.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Új roham indult az autósok kiszorítása érdekében

A kerületben a külső-terézvárosi parkolóhelyek bevonását is tervezik, valamint mintegy 80 helyszínen alakítanak ki mikromobilitási pontokat. Ezeken a pontokon csak kerékpárokat és rollereket lehet letámasztani, a későbbiekben pedig a Bubi-bicikliket és az elektromos rollereket csak itt lehet majd lerakni.

Balogh Samu várostervező, a főpolgármester kabinetfőnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy több városrésszel is előrehaladott tárgyalásokat folytatnak hasonló parkolóhelyek kijelöléséről. Erzsébetváros és a XIII. kerület is jól áll, de folyamatosan tárgyalnak az V. kerülettel is.