Még mindig tart a 2015-ös pécsi buszvásárlás miatt indult büntetőügy bírósági szakasza. A pécsi buszbotrány azért tört ki, mert a helyi tömegközlekedési vállalat, a Tüke Busz Zrt. 600 millió forinttal többet fizetett ki - az előző, fideszes városvezetés ideje alatt - egy közvetítő közbeiktatásával azokért a használt Volvo-buszokért, mint amennyiért közvetlenül a márka holland cégétől megvásárolhatta volna.

Az ügy szövevényességét jól mutatja, hogy a III. rendű vádlott, P. Endre magyar-amerikai állampolgár elismerte, hogy bűnös, konkrétan azt, hogy pénzmosással bűncselekményt követett el. Az ő nevén lévő thaiföldi offshore cég bankszámlára négy alkalommal utalt nagyobb összegeket az a holland közvetítő cég, amelytől végül a Tüke Busz megvette a használt buszflottát. Míg az I. rendű vádlott arra vallott, hogy nem ő, hanem fideszes nagymenők döntöttek arról, hogy Pécs városa 3,5 milliárd forintért vásárolta meg azt a buszflottát, amelyet néhány hónappal korábban még 2,9 milliárdért árultak.

Közben a II. rendű vádlott Csengő András, Hollandia volt tiszteletbeli konzulja, a Pécsi Sörgyár egykori vezérigazgatója kapcsán pedig az merült fel, hogy egykori diplomáciai szerepét kihasználva 900 ezer euróval kitömött táskával száguldott végig autójával fél Európán, Szerbiából Hollandiába. Ott pedig be akarta tenni egy bankba a pénzt, amikor lekapcsolták. Őt később letartóztatták, mert nem jelent meg a tárgyalásokon.

Most pedig újabb dokumentumok kerültek elő, amelyeket benyújtottak a bíróságba: egy Hollandiába tartó repülőgépek utaslistájával támasztaná alá az I. rendű vádlott, hogy komolyabb politikusok is érintettek voltak az ügyben. A Magyar Hang megismerte a bíróság által megküldött utaslisták tartalmát, azokon pedig Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, valamint Csizi Péter volt alpolgármester neve is szerepel. Bánki viszont a lap megkeresésére tagadta a vádat, Csizi nem reagált.

Az ügy bírósági szakasza az ősszel folytatódik, ahol nem kizárt, hogy Bánkit is meghallgatják, mivel ezt kezdeményezte az utaslistát beadó védőügyvéd.