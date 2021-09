Jövőre még beleférne az iparűzési adó megfelezése, érdemes rajta elgondolkodni, de a döntéssel meg kell várni, hogy mit hoz a járvány negyedik hulláma – jelentette ki Parragh László, aki szerint időbeli eltolódással, de az érintett kis- és középvállalkozások is megérezték ennek pozitív hatását. Úgy véli, hogy az ipa felére csökkentése jövőre is segítené a vállalkozásokat, hiszen többet költhetnének fejlesztésre, ráadásul az önkormányzatok sem utasították el egyhangúan. Parragh maga támogatna is egy ilyen esetleges kormányzati javaslatot.

Orbán Viktor miniszterelnök egyik legfontosabb gazdasági tanácsadójaként a kamarai elnök szerint a jelenlegi iparűzésiadó-rendszer jelenleg nem igazságos. "Van egy ipari centrum, amely egymaga fölözi le az ott megtelepedett gyárból származó nyereséget, miközben az ott dolgozók nem csupán ott élnek, hanem a közeli településeken is, de azok mégsem kapnak semmit, miközben a gyár munkaerő vonzása miatt növekvő lakosságnak nyújtott közszolgáltatásokat – út, óvoda, háziorvosi rendelő - nekik is működtetni kell" - vélekedett a Népszavának.

Kapcsolódó Egymásra mutogat Budapest és a kormány

Úgy látja, hogy a mostani ipa-rendszer nem segíti a gazdaság fejlődését és az önkormányzatok számára sem kedvező, így ezt előbb-utóbb ki kell dobni és egy új rendszert alkotni. Mivel ezt az új megoldást hosszabb idő lenne kidolgozni, úgy véli, hogy meg kell vele várni a 2022 tavaszi választások végeredményét.

Az iparűzési adónak a jelenlegi maximális 2 százaléka, amelyet tavaly a járvány első hulláma alatt a kormány megfelezett, hogy segítse a válság miatt a vállalkozásokat. Viszont két kárpótlást is ígértek az önkormányzatoknak: a 25 ezer fő alatti települések automatikusan megkapták a kiesett összeget, a nagyobb városokkal pedig külön tárgyaltak. A helyi adó részleges elengedése sok önkormányzatnak jelentett nagy bevételkiesést, Budapestet pedig azért érintette külön hátrányosan, mert 54 százalékban a főváros és 46 százalékban a kerületek között oszlik meg ez a bevétel. Így összességében a fővárosi vezetés nagyjából 17 milliárd forintról kellett lemondjon - ahogy arról korábban írtunk.

A Világgazdaság a héten írta meg, hogy a kisebb lakosságú települések heteken belül megkapják az újabb kompenzációt: érkezik az összesen 50 milliárdos költségvetési tétel második részlete. A huszonötezer főnél nagyobb települések közül 32-nek összesen 23 milliárd forint támogatást ítélt meg a kormány, míg a nagyvárosok esetében egyéni döntések születtek.

Teljesen nem várható az ipa a közeli jövőben: az Alkotmánybíróság a gödi különleges övezet kapcsán hozott határozata szerint a kötelező feladatok fedezetét megteremtő helyi adóbevételeket veszélyhelyzet idején is legfeljebb csökkenteni lehet, a teljes elvonás alkotmányossági aggályokat vetne fel. Annyi átalakítás viszont lehet, hogy a központi államháztartásba szedjék be a helyi adót és onnan osszák vissza az önkormányzatokba.

Az iparűzési adó jövője egyelőre még kérdéses: a Joe Biden amerikai elnök által kezdeményezett 15 százalékos minimális globális társasági adó esetében Magyarország eredményesen lobbizott, hogy ez a világszerte unikális adónem is beszámítson az adóalapba. Így lehetséges, hogy majd a jövőben együttesen szedik be őket.