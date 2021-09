Videóban jelentette be Neubauer Tamás tanár, a Pedagógusok Szakszervezete Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, hogy nem fogja megírni azt az úgynevezett portfóliót, amivel bizonyítani kellene rátermettségét a pedagógus munkára. Négy diplomával rendelkezik, a testneveléstől a matematikáig négyféle tárgyat tanít, ezért méltatlannak tartja, hogy bizonyítania kell alkalmasságát - derül ki a 24.hu cikkéből. Ő az első gyakorló tanár, aki arccal és névvel állt ki a nyilvánosság elé a pedagógus-életpályamodell ellen tiltakozva.

Rengeteg pedagógus 2013 óta vár arra, hogy ez az eljárásrendszer megszűnjön. Nem véletlen, hogy habár megtehették volna, több tízezren nem töltötték fel a portfóliójukat - mondta a hírportálnak a tanár. A tanári szobákban egyfajta messiásvárás érzékelhető: sokan azt remélik, hátha lép valaki, aki megoldja ezt a kérdést helyettük.

Eközben erőteljes mozgolódás kezdődött a tantestületekben, sokan elkezdtek mást tanulni: cukrásznak, műkörmösnek, asztalosnak tanulnak, de van olyan is, aki aranykalászos gazdának készül éppen. Úgy tűnik, sokan készülnek arra az eshetőségre, hogy az iskolában közlik velük: másnaptól már nem kell bemenniük dolgozni. A pedagógustársadalom eddig is alkalmazkodott a néha évenkénti változásokhoz, de úgy látszik, most lett elég. Ráadásul a visszajelzések alapján úgy tűnik, 10–12 ezer pedagógus mond nemet a portfóliókészítésre.

Korábban az életpályamodell átdolgozásának szükségességéről beszélt a Pedagógus Szakszervezet, amely szerint a szakmából jelenleg is hiányzó 12 ezer főállású pedagógussal együtt végzetes lenne a közoktatás rendszerére, ha emiatt sokan felmondanának. A PSZ ezért petíciót indított, amelyben a többi között béremelést és jelentős óraszámcsökkentést követelnek a pedagógusoknak szeptembertől. Úgy becsülik, ezek nélkül 5 éven belül 22 ezer főre nőhet a pedagógushiány.