Harmadik hete tiltakoznak polgári engedetlenséggel a tanárok a kormány sztrájkrendelete ellen, a Népszava összesítése szerint február 28-án legalább 32 intézmény több mint 700 pedagógusa tagadta meg a munkát több órára vagy egész napra. Az engedetlenségi akciók február 14-i indulása óta így már 160 intézmény dolgozói csatlakoztak a megmozduláshoz, általános iskolák, gimnáziumok, szakképző intézmények mellett már több óvodában is a tiltakozás radikálisabb formája mellett döntöttek, február 28-án a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gödöllői tagintézményében is "sztrájkolt" két tucat munkatárs.

A munkavégzés megtagadásával tiltakozó pedagógusokat a legtöbb helyen a diákok és szülők is támogatják, hétfőn a lengyel tanári szakszervezetek is kiálltak magyar kollégáik mellett. A héten utcai demonstrációk is lesznek, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) március 2-án Szombathelyen, 3-án Pécsen, 5-én Tatabányán szervez tüntetést. Március 16-án is több megmozdulás lesz országszerte, Budapesten, a Kossuth téri Tisza István szobornál például diákok tartanak demonstrációt tanáraik mellett.

A munkavégzés megtagadásával járó tiltakozások tovább folytatódnak: a librarius.hu portál információi szerint kedden több egyházi intézmény összehangolt polgári engedetlenségi akciót szervez, a megmozduláshoz református, ferences, piarista és katolikus intézmények csatlakoztak.