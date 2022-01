Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke azt mondta a Népszavának, hogy a pedagógusok körében erősödik a sztrájkhajlandóság, az érintettek mintegy 25-30 százaléka lenne hajlandó beleállni a munkabeszüntetésbe, ami így 25-30 ezer sztrájkolót jelent. Olyan iskolákból is kaptak visszajelzéseket, ahol a PSZ-nek alapszervezete sincsen, illetve több egyházi intézményből is érkeztek megkeresések sztrájkra készülő tanároktól.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden közleményt adott ki, amelyben törvénysértőnek nevezték a hétfőre szervezett figyelmeztető sztrájkot, miközben ennek kimondására kizárólag a bíróság jogosult. A sztrájkügyben indított bírósági eljárás pedig még nem zárult le, sőt kedden épp az Emmi kapott felszólítást arra, hogy 36 órán belül terjesszen elő ellenkérelmet a sztrájk idején szükséges elégséges szolgáltatásokkal kapcsolatos szakszervezeti ajánlatra.

Az elégséges szolgáltatásokkal kapcsolatban Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja azt mondta: a kormány továbbra is azt szeretné, ha a tanórák 75 százalékát sztrájk alatt is megtartanák, ráadásul ingyen, hiszen fizetés nem jár, ha a tanárok éppen sztrájkolnak. Az Emmi szerdán küldött „ajánlatából” az is kiderült: a sztrájk miatt elmaradt órákat február 28-áig pótolni is kell. A szakszervezetek szerint ez elfogadhatatlan, legfeljebb a gyermekfelügyelet biztosításába mennének bele. A szülőket ugyanakkor arra kérik, akik tehetik, sztrájk idején ne küldjék iskolába gyermekeiket.