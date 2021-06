A nemrég elfogadott magyar törvénytervezet védi a gyermekek jogait, garantálja a szülők jogait, és nem vonatkozik a 18 éven felüliek szexuális orientációval kapcsolatos jogaira, így semmilyen diszkriminatív elemet nem tartalmaz - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Miniszterelnöki Sajtóiroda közleménye szerint arra válaszul, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán szégyenteljesnek nevezte a magyar pedofiltörvényt.

Von der Leyen szerdán kijelentette, hogy a tervezet "szégyenletes", mert egyértelműen diszkriminatív: hátrányosan különböztet meg embereket a szexuális irányultságuk alapján. Ezáltal az alapvető uniós értékek megsértését is jelenti. Az Európai Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt felhasznál arra, hogy biztosítsa az európai uniós állampolgárok jogainak tiszteletben tartását, bárkik is legyenek azok, akárhol is éljenek az EU-n belül - tette hozzá.

Orbán Viktor erre reagálva úgy vélte, "a Bizottság elnökének közleménye szégyenletes, mert a magyar törvény az Európai Unió Alapjogi Chartájának 14. cikk (3) bekezdésén nyugszik. A Bizottság elnökének közleménye szégyenletes, mert elfogulatlan vizsgálat nélkül tesz közzé elfogult, politikai véleményt."