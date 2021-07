Az Oroszországban élő, egykori amerikai hírszerző Twitteren reagált arra, hogy kiderült, izraeli kémszoftverrel figyeltek meg kormánykritikus magyar újságírókat, vállalkozókat és politikusokat. A Guardianen megjelent, a nemzetközi megfigyelési botrányról szóló cikket az év sztorijának nevezte - írja a 444.hu.

A cikk szerint Orbán Viktor kormánya a világ egyik legagresszívabb kémprogramját használta oknyomozó újságírók és Magyarország egyik utolsó független médiatulajdonosa ellen. A kiszivárgott anyagokban azoknak a telefonszámai voltak, akik a jelek szerint törvényes nemzetbiztonsági vagy bűnügyi nyomozás célpontjai voltak.

„Nincs tudomásunk semmilyen állítólagos adatgyűjtésről” - az ügyben küldött részletes kérdésekre egy kormányzati szóvivő mindössze ennyit reagált, ami Edward Snowden szerint a legárulkodóbb válasz. (Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn szintén hasonló választ adott az üggyel kapcsolatban újságíróknak: "az állítólagos adatgyűjtésről semmilyen tudomással nem rendelkezem", és ez a kormányzati álláspont is - a szerk.)

"Én is mindig úgy vagyok vele, hogy ha »nincs tudomásom« arról, hogy tettem-e valamit, vagy sem, akkor rögtön azt akarom tudni, hogy külföldi kémek szóltak-e róla annak, aki engem kérdez a dologról.”

Hungary gave the most incriminating response I've ever seen to a request for comment on the #Pegasus surveillance scandal. I mean, whenever I'm "not aware" of whether I did something or not, I demand to know if foreign spies tipped you off about it.



