Nem mondhatjuk, hogy a Aldi, a Lidl, a Penny Market és a Tesco összehasonlításában az egyik vagy a másik áruházában kiugróan drágább vagy olcsóbb lett volna vásárolni augusztusban, ám bizonyos termékek az egyik boltban sokkal olcsóbbak, mint máshol, miközben ez más termékeknél fordítva lehet - derül ki a G7 fogyasztói kosarából. A hírportál évek óta minden hónapban levásárolja ugyanazokat a termékeket a négy kiskereskedőnél az árak összehasonlítása érdekében.

Néhány szemléletes példa erre: a vaj kilóját augusztus 31-én 3290 forintért is meg lehetett venni az egyik boltban, két másikban viszont 3890 forintba került. Kefir elérhető 456 forintért, de 664-ért is, a burgonya 214-ért és 349-ért egyaránt kapható, spagettit 669 vagy 1038 forintért is lehet kapni, a hagyma kilója 219-449 forint között mozog. Korábban nem voltak ekkora különbségek.

Elvileg sokat lehetne spórolni



A vásárlók ezek alapján elvileg nagyon sokat spórolhatnának azzal, ha képesek lennének egyszerre átlátni az összes bolt aktuális árát, és mindent ott vennének meg, ahol épp a legolcsóbb. Ezzel tíz százalék körüli megtakarítást lehetne elérni. A G7 23 ezer forintos átlagos kosárárát le lehetne vinni 20 600 forintra.

Az infláció gyorsul: míg 2022 áprilisában 2021 áprilisához képest 22 százalékkal kerültek többe az élelmiszerek, májusban már majdnem 25, júniusban majdnem 30, júliusban pedig 34 százalék volt az éves infláció. Augusztusra ez 38 százalékra ment fel.

Forintban kifejezve: egy éve a négy bolt átlagában számolva 16 574 forintba került ugyanaz, amiért most már (szintén átlagban) 22 896 forintot kell fizetni. A kosár átlagos költsége 2020 augusztusában 16 051 forint volt, 2020-ról 2021-re 500 forinttal drágult, 2021-ről 2022-re viszont durván 6300 forinttal ugrott meg.