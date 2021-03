A Privátbankár.hu Kft. a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatásával az idén már másodszor rendezi meg a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! című diákversenyt. Míg tavaly ősszel a technikumok és a szakképző iskolák tanulói mérhették össze a pénzügyekről megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukat, addig ezúttal a gimnáziumok diákjai csapnak össze az online térben, három fordulóban, 2021. április 13. és május 19. között.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy az elsősorban a gyakorlati tudásra koncentráló és a szakértők által összeállított, a diákok nyelvén íródott oktatási anyag segítségével a lehető legtöbb fiatal játékos formában elsajátítsa azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők azokat a diákokat is szeretnék minél nagyobb számban megszólítani, akik kevésbé jó háttérrel rendelkeznek.

A verseny szakértői bizottságának elnöke Bod Péter Ákos volt jegybankelnök. A megmérettetés három online megrendezett fordulóból áll. Az első forduló időpontja: 2021. április 13., a másodiké 2021. április 15-29. között lesz, az országos döntő időpontja 2021. május 19.

A tanulók négyfős csapatokban vehetnek részt, korhatár nélkül, ha 2021. április 12-én délig kitöltik a diakforum.hu oldalon található jelentkezési lapot. A versennyel kapcsolatos további információk és a versenyszabályzat is itt található. A szervezők teszt versenyfeladatokat is közzétettek ezen az oldalon, így a diákok, illetve bárki más már most tesztelhetik a tudásukat.

Nemcsak a győztes csapat tagjai részesülnek jutalomban, a verseny támogatói, szakmai partnerei ugyanis számos értékes díjat ajánlottak fel. A döntő első három helyezett csapatának tagjai és kísérő tanára számára bécsi egynapos tanulmányutat szerveznek az Erste Bank támogatásával. A Magyar Biztosítók Szövetsége egy laptopot ajánlott fel annak a pedagógusnak, aki a legtöbb diákot készíti fel a versenyre úgy, hogy iskolája nem szerepel a HVG A 100 legjobb gimnázium középiskolai rangsorában.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 250 000 forint összegű ajándékutalványt ajánlott fel a "Feltörekvő Junior Klasszisnak" - azaz a legnagyobb fejlődést elérő, az országos döntőbe bejutott csapatok közül a legalacsonyabb tanulmányi átlaggal rendelkező csapatnak és felkészítő tanárának.

A Pénziránytű Alapítvány az országos döntő első 3 helyezett csapatának 1-1 hordozható bluetooth hangszórót ajánlott fel.

a Pénzügyminisztérium 150 ezer forint értékű ajándékutalványt ajánlott fel. A Fundamenta Lakáskassza a három, legtöbb csapatot indító pedagógus számára egyenként 50 ezer forint értékű ajándékutalványt ajánlott fel. A Giro Zrt. az EU-s régiós felosztás szerinti három leghátrányosabb régióból érkező (9 megye), az országos döntőn legjobb eredmény elérő csapatot 100 000 forint értékű digitális eszközökkel/internet-előfizetéssel támogatja.