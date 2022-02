Januárban az államháztartás egyenlege plusz 151,3 milliárd forint volt, vagyis az első hónapban kevesebbet költött a kormány, mint amennyi bevétele keletkezett – derül ki a tárca közleményéből.

Ezzel a jó hírek az államháztartás környékéről valószínűleg hosszú időre véget is értek, hisz már februárban brutális – ezer milliárd forintot megközelítő – havi deficit várható – írja a Népszava. A január ugyanis rendre szufficites, ugyanis az év első napjaiban fizetik be a decemberi fizetések, év végi bónuszok utáni szja-t és ekkor folyik be a költségvetésbe a karácsonyi költések áfa-bevétele.

"Ugyanakkor az idei januári 151 milliárd forintos plusz elmarad a tavalyi 198,8 milliárd forinttól, annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés magasabb, mint tavaly ilyenkor, az emberek is bátrabban költöttek tavaly karácsonykor, mint 2020-ban."

Nem tudni, hogy milyen lesz az idei költségvetési év, de azt minden közgazdász, elemző biztosra veszi, hogy a parlamenti választás után költségvetési kiigazításokra kerül sor, bárki is kerüljön hatalomra.

Egyrészt a kormány önmaga már bejelentette, hogy a tervezett 5,9 százalékkal szemben a GDP 4,9 százalékára rúgó hiányt akar elérni. Ez a költségvetési törvényben engedélyezett 3153 milliárd forintos hiány mintegy 800-1000 milliárd forintos visszavágását jelenti. A kormány azért döntött a hiány mérséklése mellett, mert az 5,9 százalékos deficit kiugróan magas lenne a régióban, ami pénzügyileg támadhatóvá tenné a forintot, így a magyar gazdaságot is.

A tervezett kiadáscsökkentésen felül további mintegy 1400 milliárd forint elköltéséről - választási osztogatásról - is döntött a kormány, ám az nem szerepel a 2022-es költségvetésben, ezért a választások után emiatt is szükség lesz a költségvetés átfogó módosítására.

Nemcsak a fedezetlen kiadások, de makrogazdasági pálya miatt is szükség lesz a 2022-es költségvetés újraírására. A büdzsé 2022-re 5,1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, s ez reálisnak tűnik. 2021-ben a vártnál lényegesebb gyorsabban nőtt a GDP, ami magasabb adóbevételeket eredményez 2022-ben. Szintén a bevételeket növeli a terven felüli infláció, hisz büdzsé 3 százalékkal számolt, ezzel szemben ez is 5 százalék lesz, amely megnöveli az áfa-bevételeket, illetve a béremelések révén nőhetnek az szja-bevételek is, s ezek a plusz bevételek legalább részben ellensúlyozzák a terven felüli kiadásokat - írja a lap.