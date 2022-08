Holoda Attila: a gázügyben kialakult kényszerhelyzeteket összekeverni a napi normál működéssel, az egy klasszikus politikusi magatartás

Ha önök figyelmesen olvassák és hallgatják a híradásokat, akkor bizonyára feltűnt, hogy a gáztárolók töltöttségi szintje és az orosz gáz nem érkezése ügyében nem Franciaországgal vagy az Egyesült Királysággal foglalkozik sokat a magyar sajtó, hanem Németországgal. Ebben van ugyan logika, de attól még az értelmezési zavarokat okozhat, hogy akár egy napon belül is egymásnak ellentmondó - vagy annak tűnő - nyilatkozatok, hivatkozások, elemzések vagy helyzetértékelések jelennek meg Németország (vagy: Európa) a fűtési szezonra való felkészültségéről. A helyzetet érdemesnek tartjuk kicsit kielemezni és magyarázni is, ezért a Napi.hu friss videó podcastjába a német és az európai gázhelyzetet is jól ismerő energetikai szakembert hívtunk beszélgetőtársul.