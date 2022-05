Fata László: ha azt szeretném, hogy a dolgozómnak legyen rendes széke otthon, akkor ne pénzt adjak neki, hanem széket

Lehet-e cafeteria elem a home office? Miért jobb egy jó parkolóhely, mint a céges csocsóasztal? A cafeteria rendszer évről-évre változó szabályozásai sokak számára átláthatatlan dzsungellé tették a béren kívüli juttatásban rejlő lehetőségek megértését, és így már az is teljesen normálisnak tűnik, hogy főként az utazásra, üdülésre, rekreációra, feltöltődésre kitalált SZÉP-kártya az élelmiszerboltok kasszájánál is gyakori fizetőeszközzé degenerálódott. Az már csak hab a tortán, hogy a kifejezés elhasználódása ellenére, aki a cafeteriát kapja, az mindig többet és többet akarna belőle, aki viszont nem, az már nem is érzi, hogy miről marad le. A Napi.hu friss podcastjába Fata Lászlót hívtuk meg.