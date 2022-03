Onnan indítjuk, el a beszélgetést, hogy koronavírus-válság hatásai mi minden változást idéztek elő a könyvpiacon és a könyvkiadóknál, hogy mennyit terveztek-gondoltak-kényszerültek beáldozandónak a korábbi tervekből. És hogy mindezek közepette mégis mi az oka, hogy van, aki egy új kiadót indít el. Merthogy ez történt a Centrálban. Mi a Lampion indoka és magyarázata? - kérdeztem Szemere Gabriellát.

A koronavírus válságban a magyar könyvkereskedelem - ahogyan például a bor is, de lényegében az élelmiszer is - jelentős mértékben az online felé orientálódott. Ezért is érdemes arról beszélni, hogy mennyiben változtak meg a könyvvásárlási szokások, és erre a kiadóknak hogyan kell, hogyan lehetett reagálniuk.

Mivel Szemere Gabriella a MKKE egyik vezetője is, megkerülhetetlen kérdések is előkerültek. Az egyik legkényesebb kérdés a mai magyar könyvpiacon az, hogy a kiadók adnak-e, adhatnak-e köteteket az újraéledő Alexandra könyvkereskedői hálózatba. A kérdés hátterében az áll, hogy a Matyi Dezső nevével fémjelezhető könyvbirodalom bár korábban már kétszer is magával rántott a pokolba sok magyar könyvkiadót, a kereskedőcég tavaly év végén ismét betoppant a piacra.

A kérdést alaposan kibeszéltük - onnan kezdve, hogy Szemere Gabriella cége ad-e könyvet az Alexandrába, egészen odáig, hogy mit tud (vagy: nem tud) tenni a könyves szakma ebben a helyzetben. A kiadóvezető nem kerülgette az egyenes választ: ők nem adnak köteteket a pécsi vállalkozónak, és az a határozott véleménye, hogy aki felelősen gondolkodik, az nem szállít Matyi Dezsőnek. De a helyzet nem mindenki számára ilyen egyszerű - magyarázta Szemere Gabriella.

Nemrég egy tanulmánykötet szerzőjével beszélgetve szóba került, hogy érdemes még papíron kinyomtatni az értekezéseket is, de hogy azért csúszik a megjelenés, mert a könyvet Indiában nyomtatják, és bár a nyomda nem csúszott sokat, a kiadvány behajózása és érkezése csúszik. Ez így normális? Mármint akkor, amikor a környezetvédelem meg a klímavédelem kezd mindennél fontosabbá válni. ...

De kibeszéltünk más "örökzöld" témát is: mi a gond az e-bookkal és ha jön az Amazon, akkor mégis mikor? - És ha jön, az tényleg jó lesz-e a könyvkiadóknak? Ezekért a válaszokért is le kell kattintani és meg kell nézni a videót.