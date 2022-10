Pikó András: arról szól már ez az egész, hogy a kezelhetetlen válságért a balhét ki fogja elvinni

Amióta a rezsiemelést a kormány bejelentette, a legtöbben - sokszor kétségbeesetten vagy lemondóan, de - megpróbálták megválaszolni azt a kérdést, hogy az eddig megszokotthoz képest akkor hogyan is állnak majd a rezsiszámlákkal. A lakók értelmezték a gáz-, és az áramszámlát, a cégek elborzadtak az újonnan kapott éves energiaszerződési ajánlatoktól, és a városok elkezdték listázni, hogy mi mindent kell bezárniuk ahhoz, hogy valahogy túléljenek. Arról, hogy valójában mi is zajlik most az önkörmányzatoknál, azonban kevés a hír. Ezért is hívtuk meg a friss videós podcastunkba Józsefzsefváros polgármesterét.