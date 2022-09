Az Energiaklub munkája is megsokszorozódott azóta, hogy a rezsicsökkentés átalakítását a kormány bejelentette. És bár a szervezet valójában sok éve azt mantrázza, hogy az energiahatékonyság, de pláne: a lakossági energiahatékonyság nem megkerülhető, nem lényegtelen információ, hogy ez most vált mindenki számára nyilvánvalóvá. A Napi.hu friss videós podcastjában innen indulunk.

Onnan, hogy most mindenki szétnéz a lehetőségei között, és onnan, hogy sokan teljesen tanácstalanok.

„A tanácstalanság – és akkor itt most próbálok egyáltalán nem sértő lenni a megfogalmazással, de – a tudatlanságra is visszavezethető, mivel a korábbi évek rezsicsökkentett árai mellett valójában senki nem kapott kellő ösztönözést arra, hogy az energiatakarékosságot komolyabban vegye. Ez volt az elvi problémám a rezsicsökkentéssel, és ezért olyan nagy most a felbolydulás is. Sokan erre a lépésre egyáltalán nem voltak, és ma sincsenek felkészülve" - magyarázta Méhes Martina.

Egy ablak minden kérdésre

Nem most, már több mint egy éve, 2021 áprilisában megnyílt az első RENO Pont, Nagykanizsán, azóta a fővárosban több kerületben, de Budapesten kívül is további RENO Pontok nyíltak, ahol az a misszió, hogy a lakosság számára komplex, egyablakos, szakmai segítséget nyújtsanak. Először is tisztázni kell, hogy mire alkalmas a RENO Pont és mire nem, illetve: hogy kiknek tud segíteni.

Az EnergiaKlub ügyvezetője elmondta, hogy 10-15 iroda lenne a minimum az országban, amivel le lehetne fedni az országot. A RENO Pont lényege, hogy azokat a szervezési-szakmai-ügyfélszolgáltatási tapasztalatokat, amellyel Nyugat-Európa több országában is évek óta segítik az energiahatékonyság érvényre jutását, idehaza is megteremtsék.

Ügyfélszolgálati szempontból ez egy egyablakos megoldásra épülő rendszer (hasonló, mint a kormányzati ügyfélirodákban, ahol az okmányokkal kapcsolatos ügyeinket is intézzük), aminek az a célja, hogy a lakosság szakmai sorvezetője, tanácsadója legyen akár az első energetikai felmérésektől vagy az energiahatékonysági beruházások pénzügyi lehetőségeinek feltárásától a felújítási terv véglegesítésén és annak a műszakilag ellenőrzött kivitelezésén át az átvétel, tanúsítás, ellenőrzés munkafázisáig.

Ha valaki szeretné, hogy a lakása, háza energetikai korszerűsítésen essen át, akkor foglaljon egy időpontot a közelében lévő RENO Ponton egy személyes tanácsadásra, ahol ingyenes tanácsadást - és akár a teljes projektmenedzsment szolgáltatást igénybe veheti.

– magyarázta Méhes Martina.

Hozzátette, hogy a szolgáltatás nem az MVM vagy az E.On ügyfélszolgálati irodája, és még a rezsicsökkentés csökkentéséhez sincsen köze. Ahhoz viszont a nonprofit szolgáltatásnak van köze, hogy az a lakás, illetve háztulajdonos, aki az energiahatékonysági elképzeléseivel nem tud elindulni vagy elakad, az a RENO Ponton az elinduláshoz, tovább lépéshez szakmai, aktuális, érdemi tanácsokat és megoldásokat kaphasson, találhasson.

A RENO Pont hálózatot Magyarországon (is) egy európai uniós támogatású projekt hívta, hívja életere. Nálunk egy öt szervezetből álló konzorcium áll a szolgáltatások mögött, ezek köztük az EnergiaKlub mellett a Magyar Energiahatékonysági Intézet és a Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete is. Méhes Martina azt mondta, hogy nem az a legfontosabb, hogy ezt ki finanszírozza, hogy ezt miért nem az állam vállalja fel, hanem az, hogy egy működőképes rendszer épüljön ki, amivel az energiahatékonysági elmaradásokat érdemben csökkenteni lehet.

A további részletek megismeréséhez azonban már érdemes elindítani a fenti videót.

