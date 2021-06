Stratégiai fontosságú kérdésekben nem jut közös nevezőre a budapesti repülőtér kezelője és a magyar kormány, többek közt ezért kívánják visszavásárolni a légikikötő üzemeltetői jogát - írja Magyar Nemzet. Vitás kérdés például a reptéri vasút létesítése, amely két és fél éve nem halad előre. Az új közlekedési kapcsolat létesítése indokolt, hiszen elég egyetlen koccanás a kétszer egy sávos gyorsforgalmi úton, és órákra ellehetetlenül a belváros és Ferihegy közötti utazás.

A repülőtér közvetlen közelében két országos vasúti fővonal is megtalálható, ráadásul vasúti összeköttetés létesítése a repülőtérrel olyan beruházás, amit minden bizonnyal az EU is támogatna. Homolya Róbert, a MÁV elnöke korábban azt mondta, hogy bár a tervek – a MÁV megrendelésére – készen állnak, a fő kérdés az, hogy a repülőtér üzemeltetője milyen beavatkozáshoz járul hozzá. Az üzemeltető ugyanis mondhatja azt, hogy nem engedi a vasúti pálya átvezetését a területén.

Bár a Budapest Airport (BA) már akkor is tiltakozott, hogy bármiben akadályozná a fejlesztés megvalósítását. Most azt mondták a napilapnak, hogy a repülőtéri vasútvonal megépítését teljes mértékben támogatják, és egyben cáfolták, hogy a területért bérleti díjat számolnánakfel. A cégnek egyébként komoly bevétele származik a taxiforgalomból és a BKK buszainak jegyeladásaiból is százalékot kap.

A kormány kétvágányú, villamosított mellékvonal építését támogatná, amely a Kőbánya-Kispest vasútállomás után ágazna el a Budapest–Cegléd–Szolnok fővonalból, érintené – minden bizonnyal a föld alatt – Ferihegy 2-t, majd Monor térségében csatlakozna ismét a 100a vonalhoz. A reptéri megálló az országos vasúti hálózat része lenne, nemcsak a fővárosból érkező vonatokat fogadna, hanem átszállás nélkül elérhető lenne a magyar nagyvárosokból is.