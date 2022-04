Számos nehézség vár a magyar gazdaságra idén, de ez a világon mindenhol elmondható. Az árak száguldásával, lassuló növekedéssel, finanszírozási gondokkal kell megküzdeni, amit tovább nehezít az Ukrajnában zajló háború – derül ki a Raiffeisen Bank legújabb szakértői kitekintéséből.

Az idei év legnagyobb kihívása a meredeken emelkedő fogyasztói infláció leküzdése, a 40 éve nem láttunk.

Mint azt kérdésünkre elmondta, arra lehet számítani, hogy idén újabb devizakötvény kibocsátásával kell finanszírozást biztosítania az államnak. Ezt rosszabb feltételekkel tudja csak megtenni, mintha az uniós támogatású keretből jutna támogatáshoz vagy hitelhez, erre egyelőre kevés az esély, miután a héten újabb fázisába lépett a Magyarország elleni jogállami eljárás

Idén is jelentős visszaeséssel kell számolni, miközben magas marad a hiány és az államadósság, 2 százalék környéki növekedésre kell számítani.

A 2020-as 6,4 százalékos visszaesést, valamint a 2021-es 5,3 százalékos fellendülést idén már alig több, mint 3 százalékos bővülés követheti csupán az euróövezetben – mondta Pálffy Gergely elemző. A konszenzus nemrég még jóval magasabb, 4 százalék feletti volt, ahonnan az inflációt övező egyre erősebb felfelé mutató kockázatok miatt csúszik lefelé folyamatosan. Gyakorlatilag az elmúlt háromnegyed évben a lendület több mint egy negyedét konszolidálta a drágulás, a történetnek pedig itt még nincs vége, a háború ugyanis csak fokozza mindezt. „A kilátások nem jók” - mondta Pálffy.

Pálffy kérdésünkre kifejtette, az USA-val szemben Európában nincs masszív bérinfláció, azzal együtt, hogy a drágulás itt is érzékelhető. Ennek megfelelően könnyen beleférhet az Európai Központi Bank részéről 50-60 bázispontnyi kamatemelés, hogy ezzel elejét vegyék a drágulásnak.

Szigorítás lesz az Egyesült Államokban is – mondta Blahó Levente elemző. Ott beépültek az árazásba az eddig látott dinamikák, miközben árfelhajtó hatása van annak is, hogy sokan hiányoznak a munkaerőpiacről.

Kérdésünkre arról, hogy milyen ütemben váltható ki a nemzetközi piacokról kiszorulóban lévő energiahordozó keret elmondta, hogy már most is a csúcs közelében van az amerikai export. Amennyiben tényleg onnét akarná Európa vagy a világ többi része kiváltani az orosz szállítmányokat, ahhoz akár új kikötőket is kellene építeni.

Alternatív megoldásként Európában is új lendülete kaphat az energiahordozók kitermelése, legyen szó skandináv forrásokról, vagy Ciprus környékéről.