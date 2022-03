Májusig közepéig a tavaly október 15-i szinten kell tartani a kormány által meghatározott termékek árát. Ennél már ma is 20-30 százalékkal többe kerülnek Európában ezek az élelmiszerek.

A napraforgó-étolaj Németországban például 40 százalékkal drágább és még csak március van. A sertéshús ára csak most kezdett el igazán emelkedni. Ha ez a tendencia marad, akkor májusban a vágósertés árának 50-60 százalékos emelkedése sem elképzelhetetlen.

A búza ára az egekben, a cukor is vadul felfelé vágtázik és lehet, hogy egyféle tejet nem lehet a tavaly októberinél drágábban adni májusig, de közben a tejtermékek már most 30 százalékkal többe kerülnek, mint pár hónappal ezelőtt. A hatósági árak megszűnése után a magyar emberek kénytelenek lesznek szembesülni az európai árakkal - mondta mondta Raskó György agrárközgazdász az Mfor.hu-nak adott interjúban.

Eközben hatósági ár nélkül még most is jóval 500 forintnál többe kerülne literenként az üzemanyag. Várakozása szerint bármennyire is esik az olaj ára, 480 forintnál olcsóbban jó ideig nem fogunk tankolni.

A háborún kereshet a magyar agrárium

Sajnos évszázadok óta tudjuk, a háborúk legnagyobb nyertesei mindig a fegyvergyártók és az élelmiszer-termelők - mondta Raskó, aki szerint az orosz-ukrán háborúnak a magyar gazdák sem lesznek kárvallottjai.

Nehézségeik persze nekik is vannak, mivel a műtrágya, a vetőmag, az energia, a szállítás elképesztő mértékben drágul, nőnek a termelési költségek, de a gabona, az olajos magvak, a hús, a tejtermékek ára a nemzetközi piacokon ennél is nagyobb mértékben emelkednek. Ki gondolta volna, hogy jelenleg már meghaladja a 350 ezer forintot a napraforgómag átvételi ára tonnánként, vagy, hogy a kukoricát 120-130 ezer forintért is el lehet eladni. A magyar mezőgazdaság össztermelése az ország ellátása mellett jelentős exportra is képes - tette hozzá az agrárközgazdász.