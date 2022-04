Rekordbüntetést kockáztatnak a babaváró hitelesek

A kamatemelkedések miatt egyre nagyobb kockázatot kell vállalnia azoknak, akik babaváró hitelt vesznek fel. Ha ugyanis végül nem születik meg a beígért gyermek, akkor a kamattámogatást elvesztő igénylőkre most már akár 3,8 millió forintnál is nagyobb büntetés várhat. A babaváró után ugyan már csökkenőben az érdeklődés, de összességében így is hatalmas összeget vettek fel belőle.