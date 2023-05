A rendőrség felkészült a balatoni és velencei-tavi turisztikai idényre – jelentette Kiss Róbert ezredes, az Országos rendőr-főkapitányság (ORFK) rendészeti főigazgatóságának közrendvédelmi főosztályvezetője.

A Balaton Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) 1991-től segíti nyáron a turisztikailag jelentős térségek rendőrségi feladatainak ellátását, és a rendvédelmi szervek együttműködését. Idén a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság látja el az elnöki feladatokat.

Strandi lopásokra készülnek erősebb rendőri jelenléttel

Az ezredes hangsúlyozta, 2023-ban is legfontosabb feladatuk a közbiztonság erősítése, a közlekedés biztonságának fenntartása, a vagyon elleni bűncselekmények és a „strandlopások” visszaszorítása, valamint a hatékony együttműködés a társszervekkel.

Erősebb rendőri jelenlét várható a vasútállomásokon, autóbusz-pályaudvarokon, a strandokon és a fesztiválok helyszínein.

Június 1-jétől szeptember 15-éig működik a BKKB. Bár Fejér vármegye nem balatoni megye, a főváros és a Balaton között fekszik, illetve a Velencei-tó és az M7-es autópálya miatt frekventált terület nyáron.

Szárazon és vízen őrzik a rendet

A megelőzési és tájékoztatási feladatokba bevonták a rendészeti képzésben részesülő diákokat és a rendészeti szakgimnáziumokban dolgozó kollégáikat is.

Nemcsak a szárazföldön, hanem a vízen is a biztonság szavatolása lesz a legfontosabb feladatuk, ezért a vízi rendészet is folyamatosan jelen lesz, elsősorban a bajbajutottak kimentését kell végezniük, de a hajóközlekedést is biztosítják.

Tavaly a Velencei-tóba senki nem fulladt bele, a Balatonba azonban tizenegyen, idén szeretnék ezt a számot jelentősen csökkenteni.