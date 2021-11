A 2021. júliusi belügyi érdekegyeztetésen szeptemberre ígért újabb BÉT ülést végül 2021. november 25-ére hívta össze a minisztérium - olvasható a Független Rendőr Szakszervezet honlapján.

Az illetményhez kapcsolódóan szóba került az Orbán Viktor miniszterelnök által szeptemberben biztosra ígért „fegyverpénz” néven ismert 6 havi illetménynek megfelelő juttatás. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a fegyverpénzben kizárólag a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók fognak részesülni, tehát a rendvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók, de még a fegyveres biztonsági őrök sem.

A kifizetés konkrét időpontját illetően az ülésen már a 2022 március hónap lehetősége is elhangzott. A juttatás részleteiről még mindig nem tudni semmi biztosat, kormányzati döntés még nem született ezekről. Várhatóan minden 2021 december 1-én állományban lévő hivatásos meg fogja kapni a juttatást, azok is akik 3 év tényleges szolgálati idővel még nem rendelkeznek, de ők feltehetően azzal a megkötéssel fogják megkapni a fegyverpénzt, hogy ha a szolgálati jogviszonyuk a 3 év szolgálati idő letöltése előtt nekik felróható okból megszűnne, úgy a juttatást vissza kell fizetniük.

A tervezet szerint a fegyverpénzt a 2021. december 31-én érvényes illetmény + a kiegészítő juttatás (10 százalékos mértékű) együttes összegét alapul véve fogják fizetni.

A minisztériumi tájékoztatás szerint a fegyverpénz összegét érintően nem lesz felső határösszeg, illetve a juttatást minden hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, így tehát pl. a GYES-en lévők is meg fogják kapni. Elhangzott ugyanakkor az ülésen az is, mégpedig a nemrégiben megjelent, a rendvédelmi foglalkoztatás feltételéül kormányrendeletben előírt koronavírus elleni védőoltás elmaradása miatt bekövetkező illetmény nélküli szabadsághoz kapcsolódóan, hogy aki illetmény nélküli szabadságon van, az nyilvánvalóan se illetményt, se jutalmat nem fog kapni.

Jövő évi bérek

A minisztériumi tájékoztatás szerint a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók jelenleg 10 százalékos mértékű kiegészítő juttatása beépül az illetménybe. A kiegészítő juttatás az alapilletmény része lesz 2022. január 1-től, így a távolléti díj számítási alapjába is be fog számítódni. Az erre vonatkozó jogszabálymódosítás már megjelent.

A minisztériumi bejelentés szerint a kiegészítő juttatás %-os mértéke is felemelésre kerül 2022. január 01-től 21 %-ra, azaz 11 %-kal növekszik.

A rendvédelmi alkalmazottakra vonatkozóan BM részről – a minisztérium szerint a Riasz.-ba átmenet 4. ütemeként – újabb 5 % emelés van betervezve a költségvetésben. Való igaz, hogy a parlament elé beterjesztett T/17669. számú törvényjavaslat az egyes fizetési fokozatokban rögzített bérsávok alsó összeghatárát minimum a garantált bérminimum összegében (2022-ben 260.000,- Ft) rögzíti, továbbá a Ft-összegben rögzített felső bérsávokat 5 %-kal magasabb összegre emeli, de sajnos ahogy ezt már az idén és tavaly is megtapasztaltuk, eddig is voltak, és vélhetően jövőre is lesznek olyanok, akik 5 %-nál alacsonyabb mértékű emelésben részesülnek, vagy egyáltalán nem kapnak emelést.

A szakszervezet szerint gond, hogy a rendvédelmi alkalmazottak 5 %-os illetményemelése nincs rögzítve jogszabályban, csupán tól-ig összeghatáros bértábla van, de az évi 5 %-os emelés esetleges elmaradása – pedig adott esetben nem jelentené a bérsáv átlépését – jogszabályi/törvényi rendelkezés hiányában nem kérhető számon a munkáltatón.

A munkavállalók illetményéről a minisztérium képviselői nem nyilatkoztak, nyilvánvalóan a minimálbér/garantált bérminimum emelkedése az ezen kötelező forintösszegek alatt fizetettek esetében kötelező béremelést fog hozni, de azt meghaladó, központilag elrendelt emelésre nem számíthatnak a munkajogviszonyban foglalkoztatott kollégák.