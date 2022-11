A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) üzemelteti a magyar gyorsforgalmi úthálózat mintegy kétharmadát idén szeptember 1-je óta. Az átvételhez meg kellett vásárolnia a Magyar Közút Nzrt.-től azt az üzletrészt, amellyel eddig a gyorsforgalmi hálózat szóban forgó részét üzemeltette – mondta a Magyar Építők hírportálnak Németh Tamás, a vállalat vezérigazgatója.

Ez így elmondva egyszerűnek tűnik, ám valójában jóval összetettebb folyamat, például egyik fontos része volt a gyorsforgalmi utakhoz tartozó mérnökségi telepeken dolgozó 889 alkalmazott átvétele. Mivel ez a részleg eddig a közútkezelő szervezetén belül működött, az átálláshoz ki kellett alakítaniuk egy új infrastruktúrát: többek közt új IT-rendszert, új diszpécserközpontot és új irodát.

A vállalat októberben elindította az első útfelújításokat az M1-es, M3-as és M7-es autópályákon. Ennek egyfajta megelőző szerepe volt, hiszen ezzel el tudták kerülni, hogy ezeket a munkákat télen kelljen elvégezni, illetve megakadályozták az utak állapotának további romlását. A karbantartási munkákhoz szükség szerint növelték a létszámot és alvállalkozókat vontak be.

Megvolt a felmérés



Ezzel egyidejűleg az MKIF elvégezte a teljes rábízott hálózat teherbíró képességének a felmérését. Ennek tükrében még idén decemberben leadják a magyar államnak a jövőre tervezett felújítási létesítményjegyzéket. Ebben pontosan meghatározzák, hol, milyen beavatkozást fognak végezni.

A felmérés szerint összességében az átvett 1237 kilométernyi gyorsforgalmi útnál 538 kilométer esetében kell valamilyen munkát végezni az egységes szint érdekében, vagyis átlagosan 100 kilométerből 43 kilométer érintett – mondta Németh Tamás.

Jobb a magántulajdonú vállalat



A cégvezető arra is kitért, hogy a hatékonyság növelését az is szükségessé teszi, hogy a magyar állam kiugróan gyors ütemben épített új gyorsforgalmi utakat az elmúlt években, emiatt hirtelen állt be mennyiségi ugrás ezen a téren. Ugyanez a jelentős ugrás történt a forgalom terén is.

Ezekre a változásokra egy magáncég sokkal rugalmasabban és gyorsabban tud reagálni, elég arra gondolni, hogy nekik nem kell hónapokig közbeszereztetniük, ha például drónokkal akarják megoldani az utak felügyeletét. Ez az a téma, amiről kevesen beszélnek a koncesszió kapcsán, pedig fontos tényező - mondta a szakember.