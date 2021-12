A 2013-2014-ben megvalósított magyarországi jelentős rezsicsökkentési program negatív hatásainak listája meglehetősen hosszú. Miközben a program csökkentette az energiamegtakarítási hajlandóságot és visszafogta a lakossági energiahatékonysági fejlesztéseket, csökkentette a beruházásokat az energiaszektorban, nem ösztönözte a háztartásokat a megújuló energiaforrások használatára, továbbá növelte az energiaárakat a nem háztartási fogyasztók számára, a növekvő energiakereslet és az elmaradó beruházások miatt pedig negatívan hatott az ellátásbiztonságra - vont mérleget a programról Weiner Csaba, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa és Szép Tekla, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense a Közgazdasági Szemle legújabb számába megjelent elemzésében.

A kutatók szerint két dolog következik ezekből:

Egyrészt a nyilvánvaló válasz a rezsicsökkentés rendszerének a megszüntetése lenne, helyette pedig célzottan a rászorulók támogatása, sok esetben éppen azoké, akik nagyrészt kimaradtak a rezsicsökkentési programból.

Másrészt a harmadik beavatkozási pontnak, az energiahatékonyságnak elsőbbséget kell élveznie.

A jelenlegi állás szerint azonban legfeljebb finomhangolnák a rezsicsökkentési programot, és kérdéses, hogy az ismert kormányzati energiahatékonysági intézkedések elegendők lesznek-e az ambiciózus energiafelhasználás-csökkentési célok eléréséhez - állapították meg a kutatók.

Jól indult, de

A magyarországi rezsicsökkentés egy valós problémára adott válasz volt. Ez az energiakiadások magas arányában egyértelműen tükröződött, ami nagy terhet jelentett a sérülékeny háztartásoknak, különösen a legszegényebb családoknak. Ez a helyzet alapvetően három tényezőnek tulajdonítható: a magas energiaáraknak, a relatíve alacsony rendelkezésre álló jövedelmeknek és a rossz energiahatékonyságú ingatlanoknak.

E három fő beavatkozási pont közül a kormány egy olyat választott, amelynek azonnali hatása volt. Ehhez egy látványos kampány társult, folyamatosan hangsúlyozva a program jelenlétét és annak pozitív következményeit.

Az a fránya szakpolitika



A kormányzati beavatkozás azonban megfelelő szakpolitikai háttér nélkül valósult meg, az energiapolitikát csak később igazították hozzá a megváltozott helyzethez. Amíg 2012-ig a legalacsonyabb jövedelmi decilisekhez tartozók szociális helyzetének a javítása volt a cél, közvetlen szociálpolitikai eszközökkel. Elutasították a szabályozott árakat, és a lehetséges negatív következményeket hangsúlyozták, addig 2012 után viszont a rezsicsökkentés egyre erőteljesebben jelent meg az energiapolitikai dokumentumokban.

A program igazolását keresték, az energiaszegénység kérdése így egyre inkább előtérbe került. Végül 2020-ra a rezsicsökkentést közvetlenül összekapcsolták az energiaszegénységgel.

Ezt mutatják a számok



Az elemzés a program hatókörével, indokoltságával, szakpolitikai beágyazottságával és hatásaival foglalkozik. A logaritmikus közép Divisia-index segítségével összetevőire bontották a 2010–2018-as lakossági energiafelhasználás abszolút változását, meghatározták az ár-, az intenzív és extenzív strukturális, a kiadási és a népességhatást. Az intervenciós árhatás fogalmának bevezetésével számszerűsítették az intézkedés által okozott pótlólagos energiafelhasználást is.

A dekompozíció legfontosabb eredménye, hogy a rezsicsökkentés 13,2 petajoule pótlólagos energiafelhasználást generált a háztartási szektorban 2013 és 2018 között.

Ez nagyon jelentős mennyiség, különösen a régebbi 40 petajoule-os (PJ) vagy az újabb, 21 PJ-os, 2020-ra tervezett energiamegtakarításhoz viszonyítva, de a 2018-as 243,6 petajoule-os lakossági energiafelhasználáshoz képest sem elhanyagolható. Az energiafelhasználás azonban csak az első három évben nőtt, azután egy magasabb szinten stabilizálódott, valószínűleg a fogyasztók beépítették a várakozásaikba az alacsonyabb energiaárakat.

A szegények alig éreztek belőle valamit

Bár a rezsicsökkentés mindenkihez eljutott az olcsóbb áram révén, az áramfelhasználás csak egy kisebb részét adja a lakosság energiafelhasználásának, annak javát a nem áramalapú fűtés adja. Márpedig a fával és szénnel fűtők, vagyis sok szegény háztartás csak a 2018-as téli rezsicsökkentésből részesült, miközben nekik lett volna igazán szükségük a segítségre. Eközben a program nem tett különbséget a háztartások jövedelmi helyzete között. Kérdés, hogy jó döntés-e a jómódúak energiafelhasználását támogatni - teszik fel a költői kérdést a kutatók.

Ráadásul a szegények két fő tüzelőanyaga, a tűzifa és a szén drágult. árnövekedésen mentek keresztül a vizsgált időszakban. Emiatt különösen ellentmondásos, hogy a magyarországi megújuló energiás eredmények eddig főként a lakossági tűzifahasználatnak voltak köszönhetők. A tűzifa és a szén csak kismértékben veszítettek a népszerűségükből, amit az árhatás és a strukturális hatás is megerősítenek. A kormányzat viszont jelentős visszaesést vár a tűzifahasználatban. Az nem kérdéses, hogy a háztartási hulladék égetését meg kell akadályozni, de álláspontunk szerint a lignittüzelést is be kellene tiltani - olvasható az elemzésben.

Extenzív strukturális hatás nagysága jövedelmi tizedenként* (petajoule) Jövedelmi tized 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. 0,9 0,1 –0,9 0 –1,3 –1,1 0,3 0,8 2. 0,5 0,4 –2,3 0,9 –2,0 0,4 –1,9 1,6 3. 0,7 –0,2 –1,9 0,9 –2,3 –0,3 0 –0,1 4. 0,8 –0,7 –2,1 0,5 –2,0 0,3 –2,0 0,2 5. 0,5 –0,4 –2,5 2,5 –5,1 0,1 –0,7 0,6 6. 1,9 –1,4 –1,3 –1,1 –2,5 –1,3 –1,4 1,3 7. 1,9 0,3 –3,3 –1,3 –2,6 –1,4 –0,7 –1,5 8. 0,3 0,2 –1,7 –0,6 –3,9 –0,9 –1,4 –2,2 9. 2,3 –1,0 –2,8 0,8 –5,3 –1,8 –0,9 0 10. 0,5 1,3 –2,5 –2,0 –3,1 –2,3 –1,9 –1,6 Összesen 10,2 –1,3 –21,2 0,6 –30,1 –8,3 –10,7 –1,0 *A lakossági felhasználás energiaintenzitásának alakulása az energetikai kiadások súlyának változásán keresztül. Forrás: tanulmány

Földgáz, te drága!

A földgáz magyarországi elterjedtsége, vezető szerepe és az orosz gázimporttól való magyar függőség miatt nehéz elképzelni, hogy a gáz ne maradjon a legérzékenyebb és legátpolitizáltabb, közvetlenül a lakossági energiafelhasználáshoz kapcsolódó kérdés. Ám bizonyos enyhülés bekövetkezhet:

egyrészt ha a kormányzati célokkal összhangban számottevően csökken a gázfelhasználás a fűtésben,

másrészt a kormány a belföldi gáztermelés növelésében is bízik, bár erre nem érdemes alapozni.,

harmadrészt a gázimportforrások diverzifikációja árcsökkentő hatású lehet.

A 2015-2020 közötti kedvező gázpiaci tendenciák azonban nem tükröződtek a belföldi lakossági gázárakban, 2021-től pedig ismét új helyzet van, és ha a magas nagykereskedelmi gáz- és áramárak hosszabb ideig fennmaradnak, akkor a rezsicsökkentés rendszere komoly problémákkal szembesül - írta Weiner Csaba és Szép Tekla.

A rezsicsökkentés hatékonysága pedig részben azért kérdéses, mert a pozitív hatások is korlátozottak voltak, részben pedig azért, mert a rövid távú előnyök hosszú távon eltűnnek, és a negatív hatások válnak dominánssá. Ráadásul a pozitív hatások egy része piaci alapon is elérhető lett volna a kedvező európai gáz- és árampiaci tendenciáknak köszönhetően.

Az olcsóbbá vált energiából a a háztartások is többet használták: a magasabb jövedelmi tizedekhez tartozók jóval nagyobb mértékben növelték energiafelhasználásukat, mint a legszegényebbek. Az energetikai kiadások eloszlása szintén a társadalmi különbségek fokozódására utal. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a rezsicsökkentés az energiatakarékosság és -hatékonyság ellen is hat. Bár a legnagyobb energiamegtakarítási potenciál a lakóépületek felújításában van, eddig kevés előrelépés történt, és a kormányzati támogatás is nagyon visszafogott volt - derül ki az elemzésből.