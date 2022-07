A kormány által eddig közzétett számítások alapján éves szinten akár 1828 milliárd forinttal is javíthatja a költségvetést, ha az Orbán-kormány, ígéretéhez híven, az átlagon felüli lakossági energiafogyasztás díját piaci szintre emeli – becsülte Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci elemzője a Népszavának.

Feltevése szerint az évi 3,3 milliárd köbméteres lakossági gázfogyasztásból körülbelül évi egymilliárd köbméter díja emelkedhet augusztus 1-től piaci szintre.

Mindenki a részletekre vár



Egyelőre nincsenek meg a pontos részletszabályok, így senki nem tudja, pontosan mennyi lesz a Gulyás Gergely kancelláriaminiszter által a múlt szerdán beharangozott piaci ár, amelyet majd augusztustól kell fizetniük azoknak, akik a valahogyan kiszámolt átlagfelhasználásnál többet fogyasztanak áramból és gázból.

„Magyarországon az átlagos havi fogyasztás sávhatára az áramnál 210 kilowattóra/hó, 2523 kilowattóra/év, a földgáznál pedig 144 köbméter/hó, 1729 köbméter/év. A háztartások háromnegyedét nem fogja érinteni az intézkedés” – hangzott az akkori bejelentés.

Így számolhatott a magyar kormány



Az eddig közölt adatokból Pletser Tamás arra következtet, hogy a kabinet a gáznál 913 forintos köbméterenkénti tőzsdei árból indul ki. A kettő szorzata alapján az állami MVM Zrt.-hez egy év alatt 803 milliárd folyhat be.

Az áramnál a lakosság a 42 terawattóra (tWh) éves országos fogyasztás 29 százalékát, 12,2 tWh-t képviseli. A múlt szerdán közölt számokból a szakértő szerint kilowattóránként (kWh) 242 forintos piaci ár, a kettő szorzatából pedig 1025 milliárdos állami többletbevétel következik.

Ezzel együtt a szakmai becslések nagy mértékben szórnak, a kormányzat pedig egyelőre hallgat. A konkrét szabályokat a kabinet különböző illetékesei – az érintett társadalmi csoportok képviselőivel folytatott egyeztetésekre hivatkozva – a következő napokra ígérik.

A kormányzat piaci árbecslései ugyanakkor egyelőre igencsak túlzónak tűnnek - értett egyet a szakmai értékelésekkel Pletser Tamás. Az is tény, hogy az utóbbi hetekben a tőzsdei árak újra megugrottak. A napilap számításai szerint a CEEGEX hazai gáztőzsdén az elmúlt egy hónapban köbméterenként 616 forintos, az áramtőzsdén pedig kWh-nként 125 forintos átlagár alakult ki.

Az európai energiahelyzet tovagyűrűző hatásai miatt a magyar családokra alighanem igen nehéz évek várnak - véli az Erste olaj- és gázpiaci elemzője. A gyengülő forint, az emelkedő árak mellett a közművek állapota is egyre romlik, ami a szolgáltatások akadozásával fenyeget. Eközben a hazai lakások zöme energiapazarló.

Mekkora a piaci ár?



Nincs olyan, hogy piaci ár – mondta korábban Holoda Attila energetikai szakértő, a második Orbán-kormány egykori energiaügyi helyettes államtitkára a 24.hu-nak.

Bár a kormányinfón akadt olyan újságíró, aki feszegette, mennyi az aktuális piaci ár és azt a választ kapta: ezt meg lehet nézni az interneten. Holoda szerint ez azonban nem így van, mivel a gáztőzsdéken eltérnek egymástól az árak és folytonos mozgásban vannak.

Van egy ár a magyar gáztőzsde oldalán, de van számos más spot market oldal is, ahol szintén vannak árak – másmilyenek. Akkor most melyik a „piaci ár” közülük, melyiket venné alapul a kormány? Áramnál ugyanez a helyzet, a számítógépén éppen nyolcféle tőzsdei árat figyelt – mondta a szakértő.

Az ár attól is függ, mikor és honnan szerzik be az energiát. Mindezt csak az a cég tudja megmondani, amely a lakossági egyetemes szolgáltatáshoz nagykereskedőként beszerzi a gázt és az áramot, vagyis az állami MVM Zrt. De mivel ők is számos helyről szerzik be az energiát (nem csak a tőzsdékről, hanem közvetlenül is vásárolnak), Holoda szerint a cégnek sem egyszerű megmondania (figyelembe véve a beszerzéseket, és ha van, a tárolási költségeket) mennyi is a „piaci ár” - tette hozzá Holoda Attila.