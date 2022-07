Számítása szerint az átlagfogyasztásig ezek után is mindenki havonta körülbelül 159 ezer forintot, míg éves szinten 1,9 millió forintot spórol meg.

Ez lebontva így néz ki:

Az átlag gázszámla rezsicsökkentéssel 15 833 forint, anélkül 131.441 forint lenne.



Az átlag villanyszámla rezsicsökkentéssel 7 750 forint, anélkül 50.833 forint lenne.

Steiner Attila szerint az emelkedő, de az átlagfogyasztás szintjéig még mindig korlátozott lakossági rezsiköltségek valószínűsíthetően még így is a legalacsonyabbak között lesznek a mai európai árkörnyezetben.

Még dolgoznak a szabályokon



A részletszabályozások még jelenleg is kidolgozás alatt vannak, az állampolgári visszajelzések figyelembevételével. Az utóbbi napokban égtek a vonalak és záporoztak az e-mailek és a kérdések a Technológiai és Ipari Minisztérium különböző fórumaira is. Sokan bizonyára elővették a csekkeket, és elkezdték számolgatni, hogy vajon átlagfogyasztónak számítanak-e, jogosultak lesznek-e továbbra is a rezsicsökkentett szolgáltatásokra - írja a bejegyzésben.

Korábban Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is beszélt arról, hogy puhíthatják a rezsiszabályokat.

Dömötör - az MTI tudósítása szerint - elmondta, hogy