Amióta bejelentette a kormány, hogy emelik a rezsit, azt találgatja az ország, hogy mennyit is kell majd fizetnie. Azok egy része, akikhez már megérkezett az MVM levele, meglehetősen furcsa összegekre és érthetetlen számlázási logikára lehettek figyelmesek – derül ki az Index több forrásra alapozó összefoglalójából.

Az ATV híradója szerint olyanoknál is megjelent a versenypiaci költség az augusztusra eső gázszámlában, akiknél ezt a számlán szereplő fogyasztás nem indokolja. Az egyik számlán például hat köbméter fogyasztás szerepel augusztus elseje és nyolcadika közé, 209 megajoule-t felhasználva. Ennek ellenére felszámolták rezsicsökkentés feletti átlagfogyasztásra vonatkozó világpiaci ár alapján meghatározott, a támogatottnál magasabb lakossági piaci árat is.

Számolási módszertől függ



Balogh József energiapiaci szakértő szerint a rendeletben szereplő 63 645 megajoule-t el kell osztani 365-tel, amiből 174 megajoule per nap jön ki. Ez a rezsicsökkentett rész. Ezt kell szorozni a számlában szereplő napok számával, hogy megkapjuk, mekkora fogyasztásért nem kell többet fizetni. Így a fenti számlánál nem látszik indokoltnak a versenypiaci költség.

A 444.hu olvasóinak a szolgáltató ügyfélszolgálatán azt a felvilágosítást adták, hogy nemcsak a korábban kommunikált fogyasztási jelleggörbét veszik figyelembe a számla kiállításakor azoknál, akik havonta diktálnak, hanem az úgynevezett súlyozási kulcsot is. Vagyis azt is, hogy annak idején mire szerződött az ügyféllel az MVM: csak fűtésre vagy melegvíz-készítésre és egyéb célokra is.

Ha csak az előbbire, akkor indokolt a magasabb ár. Az MVM honlapja szerint ugyanis a fogyasztási jelleggörbét befolyásolja, hogy az adott fogyasztó szerződése szerint milyen felhasználási jelleggel fogyaszt gázt: lineáris – egyenletes, jellemzően főzési és/vagy vízmelegítési célú felhasználás, fűtési – szezonális, kizárólag fűtési célú felhasználás (nyáron nincs fogyasztás) vagy vegyesen.

Áramszámla kalkulátor A normál áram havi éves B éjszakai áram havi éves Kiszámol