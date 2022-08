A megnövekedett energiaárak és a várhatóan kevesebb vendégforgalom miatt öt hónapra bezár a nagyatádi Hotel Solar - vette át a sonline.hu hírét a 24.hu. Nagyné Huszár Andrea, a hotel vezetője elmondta, a gáz ára a háromszorosára növekedett, ezért számításaik szerint a fűtési időszakban havonta hatmillió forintot kellene fizetniük, ami túl sok lenne.

Azért, hogy jövőre nyitva lehessenek, most be kell zárniuk. November elsejével húzzák le a rolót és egészen jövő áprilisig ki sem nyitnak. Csak a kávézó és az iroda üzemel tovább, azért is, hogy a jövő évi foglalásokat fel tudják venni.

Felkészítették az alkalmazottakat



A 15 alkalmazottal már két hónappal ezelőtt közölték a hírt, ezért mindenkinek volt ideje másik állást keresni. A hotel is segített elhelyezkedni: találtak egy magyar tulajdonú osztrák hotelt, amely a síszezonra bővíteni szeretné a csapatát, így gyakorlatilag átvennék a dolgozókat, majd áprilisban mindenki visszamehet hozzájuk.

A sonline.hu úgy tudja, Somogyban több szálláshely is fontolgat hasonló lépést. A Szállodaszövetség információ szerint, a szektor résztvevői kétségbeesettek és sokan döntenek inkább a bezárás mellett.