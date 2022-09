Rezsitámogatást ad a főváros és Óbuda is a rászorulóknak

A fővárosi önkormányzat évi 48 ezer forintos rezsitámogatást ad a rászoruló családoknak, a III. kerületi önkormányzat pedig havi tízezer forintot. E kettő együtt is igényelhető - jelentette be a főpolgármester és Óbuda polgármestere. Óbuda egyszeri rezsitámogatást is nyújt azoknak, akik nem tudják kifizetni az energiaszámlájukat.