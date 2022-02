Elhalasztják Sting My Songs című turnéját, ennek eredményeképpen pedig a budapesti, március 16-ra tervezett koncert is elmarad – idézi a szervezők bejelentését a 24.hu.

Az ok a világjárvány, a szervezők szerint túl sok még a nemzetközi egészségügyi korlátozás, így a március 7 és 21. közötti fellépéseit átütemezik. A budapesti koncert előreláthatólag 2022 őszén valósulhat meg, a szervezők azt ígérik, hamarosan nyilvánosságra hozzák az új dátumot.

Sting dupla koncertet tervezett: Debrecenben is fellépett volna. A koncert továbbra is tervben van, de azt is átütemezték, ott már tudni lehet, hogy szeptember 29. az új időpont.

A megvásárolt jegyek a szokásokhoz híven most is automatikusan érvényesek lesznek az új dátumra is, akinek pedig nem jó az új időpont, az e-mailben kérheti a jegy árának visszatérítését.

Hasonló megfontolásból több híres előadó, vélhetően több tízezer embert érdeklő koncertjét mondták le. Ilyen hírt kaptak nem rég az Aerosmith rajongói is.