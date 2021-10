Tegnap - őt évvel a beleset után - megszületett a jogerős döntés a 17 halálos áldozatot követelő 2017-es veronai buszbaleset ügyében: a buszsofőrt jogerősen 6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Peren kívüli egyezségben állapodtak meg az enyhítésről.

Az ügyben elmarasztalt V. János a tárgyaláson nem jelent meg, de a büntetését Olaszországban kell letöltenie. V. Jánost már az elsőfokú ítélet mellékbüntetésében örökre eltiltották Olaszországban a járművezetéstől. (Magyarországon azonban jogosítványának visszaszerzéséért folyamodott és meg is szerezte azt.) A most megszülető döntés az első fokon megállapított kártérítéséi igényeket is jóváhagyta.

Az egyik áldozat hozzátartozója, Szendrei Endre a portálnak azt mondta, mélységesen fel vannak háborodva az ítélet miatt. "V. János mindent elkövetett azért, hogy halálba vigye ezt a 17 embert, de sajnos a bíróság ezt nem vette komolyan"