Egyértelműen lecsengőben van a járvány, az elhunytak és a kórházba kerültek száma is – a várakozásoktól eltérően – jelentősen a negyedik és harmadik hullám számai alatt maradt - mondta az ATV-nek Rusvai Miklós virológus.

Arra a kérdésre, hogy szükség van-e további oltásokra és szigorításokra a jelen járványadatok mellett, azt felelte a szakértő, hogy nem. „Aki eddig beoltatta magát, jól tette, védekezik ezzel és akadályozza a járvány terjedését, de aki nem oltatta be magát eddig, az nyilván nem is akarta oltatni magát. Nem látom értelmét és nem látom olyan indokát most, hogy hirtelen meggondolná magát” - tette hozzá.

Az oltási igazolvány kapcsán elmondta, bízik benne, hogy májusban ismét kitolják az igazolványok érvényességének határidejét, utána pedig már nem lesz rá szükség. Rusvai úgy gondolja, hogy egy idő múlva már nálunk is feloldásra kerülnek a korlátozások, mint ahogy a többi országban is.

A szakember azt is elmondta: Az biztos, hogy ősszel újabb mutáns kerül majd be Európába a környező országokból, az viszont már csak náthává szelídülve. „Ezzel az ötödik hullámmal tulajdonképpen nálunk a Covid kiadta a mérgét. Védőintézkedések közül a maszkhasználatot fenntartaná Rusvai, főleg az őszi időszakban, persze önkéntes alapon. Ezt is azonban csak a többi vírus, nem kifejezetten a koronavírus miatt