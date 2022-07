A magyarok háromnegyede rendszeresen fogyaszt sajtot: a megkérdezettek harmada havi két-három alkalommal, negyede hetente egyszer vásárol a tejtermékből, míg 14 százalékuk heti kétszer-háromszor is tesz a kosarába sajtot. A megkérdezettek csupán 26 százaléka válaszolta azt, hogy havonta egyszer vagy még ennél is ritkábban szerzi be az élelmiszert – derült ki a Szarvasi Mozzarella 500 fős reprezentatív kutatásából.

A felmérés szerint a sajtvásárló magyarok körében a trappista messze a legismertebb sajttípus, a válaszadók 90 százalékának elsőre ez a fajta jut az eszébe a sajtról, jóval leszakadva következik az eidami-mozzarella-camembert trió 66, 64 és 61 százalékos ismertséggel. Legkevésbé pedig a brie-t és a gorgonzolát ismerik a vásárlók.

A beszerzéseknél még komolyabb a trappista sajt előnye: a vevők 88 százaléka választja ezt a fajta készítményt, míg a második legkeresettebb mozzarellát 35 százalék teszi a kosárba. Ezt követi az eidami 34 százalékkal, majd a camembert 31 százalékkal. Ementálit a megkérdezettek csupán 25 százaléka szokott vásárolni, gaudát 22, fetát 19, cheddart 18, a parmezánt 15, a brie-t 12 százalék. Érdekesség, hogy a fiatalok jobban nyitnak a különleges sajtok irányába: a 18-29 évesek közül az átlagnál kevesebben (78 százalék) vásárolják a trappistát, és többen szavaznak a fetára (24 százalék) vagy a cheddarra (28 százalék).

A legtöbben (a megkérdezettek 39 százaléka) egyébként havi 3-4 ezer forintért tesz a kosarába sajtot, míg 32 százalék 1 és 2 ezer forint közötti összeget költ sajtokra havonta. Mindössze 18 százalékos azoknak az aránya, akik 5 ezer forint fölötti összeget áldoz erre a célra, ez leginkább a 30-39 közötti korosztályra jellemző. Havonta kevesebb mint ezer forintból pedig 12 százalék hozza ki a sajtvásárlást.

Így nem is meglepő, hogy a többség a legolcsóbb, a kilónként 3000 forint alatti sajtokat vásárolja, ez a megkérdezettek 57 százalékára jellemző. Érdekes, hogy pont a legfiatalabbak vásárolják kevésbé a legolcsóbb sajtokat: a 18-29-es korosztály 50 százaléka, míg a középkorúak 56 százaléka, az 50 felettieknek pedig már a 61 százaléka keresi az olcsóbb verziókat. A legtöbben kisebb csomagolt tömböt vesznek (45 százalék), vagy kimérve kérik a sajtokat (42 százalék). 35 százalék nagyobb csomagolt tömböt vásárol, szeletelve csomagolt kiszerelést a megkérdezettek 28 százaléka választ.

Az árérzékenység mellett a korábbi tapasztalatok befolyásolják leginkább a sajtválasztást: a vásárlók 92 százalékánál játszik szerepet a döntésben az ár, 89 százalékuk számára pedig fontos, hogy jó élményei legyenek az adott termékkel. A harmadik legfontosabb szempont az adott sajt fajtája.