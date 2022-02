Igaz, nem sokkal, de 2021 decemberében elmaradt a járvány előtti 2019-es esztendő utolsó hónapjától a vendéglátósok bevétele, a korábbi 123,6 milliárd forinttal szemben 123,3 milliárdot hozott az év utolsó hónapja.

A vendéglátásban a nyári hónapok hozzák a csúcsot, ez így volt 2021-ben is. Júliusban pedig már túllépték a vendéglők a járvány előtti hónap szintjét, októberig ez is volt a jellemző, de az év utolsó két hónapjában már nem hagytak több pénzt a vendégek a vendéglőkben.

A szolgáltatásokra, így egyébként a boltos világra is az volt a jellemző, hogy 2021-ben a második félévben sikerült javítani. A vendéglátás túl is lépte ebben a hat hónapban összességében a járvány előtt szintet, de hát előtte volt egy halálosan gyenge első félév is.

Így a 2021-es esztendő még mindig nem hozott annyi pénzt a konyhára, mint a járvány előtti időszak. A 2020-as 400 milliárdos piacvesztés után 2021-ben 150 milliárd hiányzott a vendéglők kasszájából a járvány előtti időszakhoz képest - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. A két veszteséges esztendő pedig nagyon sok, zár is be számos vendéglő végleg le is húzta a rolót.

Az éttermi étkezés árait sem kímélte a drágulás: 2019-ben 6,8, 2020-ban 7, 2021-ben pedig 6,4 százalék volt az éves átlagos inflációjuk. A 2021-es esztendőben pedig az első félévben még csak 5 százalékkal emelkedtek a vendéglős árak, de a második félév végén, novemberben és decemberben már 9-10 százalék környékén mozgott a drágulás mutatója. Mindez alaposan le is húzta a vendéglőzés mérlegét a rendelt adagokat, korsókat nézve.

Bevételek a vendéglátásban első félév második félév egész év 2019 670 795 1465 2020 465 600 1065 2021 477 837 1314 2021/2019 -193 42 -151 milliárd forint, folyó áron Forrás: KSH

A vendéglősöknek is minden drága, többe kerül az alapanyag, pincér, szakács pedig egyre kevesebb. 2019-ben 53 ezren dolgoztak a vendéglők konyháiban és szolgálták ki a vendégeket, 2020-ban tízezerrel kevesebben az éves átlagot nézve. Az elmúlt nyárra, a vendéglátás csúcsidőszakára 55 ezer főre kúszott fel a létszám, de ahogy a járvány előtt, jelenleg is nyomasztó a munkaerőhiány a vendéglátásban is.

A keresetek a súlyos munkaerőhiány ellenére nem növekedhettek jobban, hiszen ahhoz első körben sokkal több bevétel kellett volna. A vendéglátózásban a fizikai dolgozók havi bruttó keresete 2019-ben átlagosan 206 ezer forint volt, 2020-ban 217 ezer, 2021 novemberében pedig 234 ezer forint. A nemzetgazdasági átlag ebben a hónapban 345 ezer forint volt a fizikai dolgozók körében.