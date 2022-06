Kártérítést fizet az állam azbesztszennyezés miatt

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon is a károsultaknak adott igazat, így a magyar államnak kártérítést kell fizetnie két özvegynek, akiknek férje a selypi Eternitgyár okozta azbesztszennyezés következtében kialakult daganatos betegségben hunyt el. Nyolc hasonló per van még folyamatban - számolt be az RTL Híradó.