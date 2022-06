Orbán Viktor miniszterelnök szombat esti rendeletével kijelölte miniszterelnök-helyettesnek Semjén Zsolt KDNP-s listás képviselőt és minisztert, a rendelet vasárnap már hatályba is lépett - derül ki a szombaton este megjelent Magyar Közlönyből.

Míg négy évvel ezelőtt, 2018 májusában Orbán három helyettest jelölt ki, most ismét csak egyet, Semjén Zsoltot. Négy éve is Semjén volt az első számú miniszterelnök-helyettes (ahogy a megelőző két ciklusban is), de Pintér Sándor belügyminisztert és Varga Mihály pénzügyminisztert is kinevezte Orbán, azzal, hogy az előbbi a nemzetbiztonságért felelős, az utóbbi pedig a gazdaságpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes.

A hatvanéves Semjén Zsoltnak teológus és szociológus végzettsége van, doktori fokozatokat is szerzett, az életrajza szerint 2014-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán MA szintű vadgazdálkodási diplomát is szerzett.

A politikus ttitulusa az ötödik Orbán-kormányban "nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes". (Az előző parlamenti ciklusban hivatalosan még tárca nélküli miniszter volt, és három területért volt felelős: a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért.)