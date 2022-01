A csökkenő fogyasztói igények miatt megszűnik a telefonkönyvek egyetemes szolgáltatás-jellege, azaz a szolgáltatóknak 2022-től már nem kötelező könyv formájában megjelentetni az előfizetők adatait.

Az NMHH piackutatása alapján 2017-ben még közel 60 ezer telefonkönyvet, hivatalos nevén előfizetői névjegyzéket nyomtattak, 2020-ban azonban már 17 ezernél is kevesebbet, és felére esett vissza a fogyasztók által átvett névjegyzékek száma.

Ennél is meredekebben zuhan az elektronikus adathordozón (CD-n) terjesztett telefonkönyvek száma is, 31 ezerről mindössze 2500-ra, ami 92 százalékos csökkenést jelent.

Lényegében ennek a formának a szerepét is átvette az internet. Az okostelefonok és a mobilnet széleskörű elterjedése tovább gyorsította ezt a folyamatot: ma már, ha fel akarunk hívni valakit, a telefonunkon is rákereshetünk több platformon is.

A három nagy távközlési szolgáltató mindegyike rendelkezik saját online tudakozó szolgáltatással, ahol név, cím, vagy telefonszám alapján is kereshetünk.

Az NMHH piackutatása szerint a 14 éven felüli lakosság mintegy 8 százaléka használta a kutatást megelőző 6 hónapban a telefonkönyv bármelyik formáját. Ez a viszonylag alacsony arány azonban így is 700 ezer főt jelent. Közülük sokan – feltehetően – internethozzáférés hiányában nyúltak a telefonkönyv után.

Ezt a réteget azonban kárpótolhatja, hogy továbbra is tárcsázható az egyetemes tudakozó és a szolgáltatók által fenntartott, saját előfizetőikről szóló információs tudakozóvonal.